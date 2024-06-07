【一劍浣春秋】不只髮型不能變！女優連身體都不是自己的…

還記得之前的文章嗎？雖然石川澪和楓富愛都喜歡捲髮的造型，不過演出時她們永遠只能用黑色長直髮的模樣拍片ー理由很簡單，因為片商要她們這麼做！

石川澪被限制只能黑色長直髮的造型。圖／Foraver提供

乾，片商怎麼這麼無聊？其實不是，對片商而言，男優硬不硬、女優爽不爽都是其次，重點是要把片子賣出去，所以他們做了很多市調－－他們會把作品做很多標籤分類，從中去分析影迷的喜好，包括女優的類型（從美少女到輕熟女再到熟女）、她們的造型、作品的企劃（直接來或是劇情片）他們手上有一堆統計數據－－有了這些就不怕踩雷，所以女優大多只能用黑色長直髮演出不是因為片商太霸道，而是他們知道影迷的喜好〜

而且片商管的可不只是女優的髮型！

伊藤舞雪的好身材不是在健身房鍛練的。圖／Foraver提供

之前「伊藤舞雪」來到台灣時曾被問到身材這麼好是有什麼保養的秘訣？是不是在健身房鍛練出來的結果？結果這位業界的新・身材教科書的答案是她從來不進健身房，好身材全靠飲食控制，假如吃得太少就會腰變得更細然後胸部縮水，反之吃太多就是腰變粗然後胸部也跟著漲大，她每天早上、中午和晚上都會照鏡子觀察自己的身材，少一分不行，多一分更不好⋯⋯

幹嘛這麼辛苦？運動加飲食控制不好嗎？原來這也是片商有限制，雖然伊藤舞雪也不是很愛運動的人，不過從片商傳來的消息是為了怕肌肉線條太明顯，所以片商不會禁止她去健身房但也不要她練出八塊肌，理由一樣很簡單，除非人設是運動系的女孩，否則最好不要練得太過線條分明，因為，粉絲不喜歡〜

架乃由羅曾經健身得非常精實。圖／翻攝自kano_yura on X

那假如女優無論如何一定要去健身呢？可以的，當然沒問題，片商也沒那麼不近人情，女優還是可以去健身又練八塊肌，就像她們也可以染髮燙大波浪一樣ー不過那有個前提，就是拍片的時候你要恢復成原來的樣子，像最近才剛宣布退休的「架乃由羅」因為和另一位女優「七海蒂娜」感情超好，所以兩人之前常常手牽手一起上健身，健著健著她竟然興起了參加比賽的念頭！

於是她嚴格控制飲食，少油少鹽少碳水，每天鍛練變成肌肉棒子，上場時還把頭髮染成綠色的－－應該很多人期待架乃用這個造型拍一支作品，最好是戲劇片，不管是她被KO還是KO人都可以的，但你觀察她的發片就知道造型從頭到尾都沒變，甚至不仔細看也很難發現比賽期間那幾支作品她的身材是有變精實的。

桃乃木香奈曾經在片中瘦得像竹竿。圖／翻攝自kanaMomonogiR18 on X

所以想想女優也蠻可憐的，身體都是片商的，不能照自己的意思去改變髮型或調整身材；不過看了伊藤舞雪的例子就知道為什麼有些女優身材會崩壞－－因為不能隨便去健身，只能靠飲食控制，所以女優可能出道沒多久就身材吹氣球腰愈來愈粗，也有可能因為一直不吃飯結果像桃乃木香奈和楓可憐一樣暴瘦像竹竿；另外，雖然對髮型和身材有限制，不過片商對「整型」這事兒倒是沒什麼規範，有些女優從出道一路看下來不只長得完全不一樣了而且還罩杯大升級，像永井瑪麗亞甚至連屁股也都放進填充物，從東方人的嬌小身材變成爆乳巨尻的大隻佬惹〜

希望這有解答大家對女優外型的疑問。