【一劍浣春秋】職場霸凌、金錢糾紛⋯這就是女優為什麼要和經紀公司開戰！

魔鏡啊魔鏡，本週AV界的頭條新聞是？

自然是女優「八蜜凜」在自己的X公開批評事務所職場霸凌了！這位有著「明日花複製品」的女優再三強調自己很想好好工作，但她並不覺得工作範圍包括阿諛奉承經紀公司，她曾經好幾次向上反映自己的心意，不過事務所高層不是敷衍就是根本聽不進去，甚至還認為她想刷存在感或是想要人家請她吃飯，讓她非常難堪⋯⋯

八蜜凜驚爆遭經紀公司職場霸凌。圖／翻攝自Rin_hachimitu on X

然後更過分的來了，因為不想討好長官，結果她慘遭職場霸凌－－不只工作分配不公，八蜜凜還透露自己晚上被叫去酒吧，在事務所其他女優面前不斷地被討論不想給外人知道的隱私，更過分的是她明明不想拍寫真集，事務所的大佬卻逼她轉發訊息說自己很想參加大型寫真展的企劃，然後再把她自參加名單中剔除，一連串的惡搞下來讓她只要面對事務所的人就不舒服，甚至還出現了恐慌的症狀！

然後呢？然後她就沒再發文了，但到目前為止文章還沒刪除，事務所肯定看到她的爆料了－－以日本人的性格，不到最後關頭不會寫出措辭這般強烈的控訴文，所以八蜜凜應該不會待在原先這間事務所了，以她當初出道時的氣勢以及目前仍然是業界最頂尖片商FALENO STAR專屬女優的身分，再加上其事務所在這一行樹敵甚多，應該很快就會有其他經紀公司把她挖走。另外，現在的AV界最怕的就是這種職場霸凌的負面新聞，女優具名控訴不只會吸引來媒體恐怕也會讓女權人士把矛頭指向八蜜凜所屬的事務所以甚至是整個業界，歹誌真的不太妙〜

深田詠美被經紀公司搞到欠稅8000萬。圖／翻攝自fukada0318 on X

不過女優和經紀公司吵架可是時有所聞，一般來說大多是為了錢。這情況可以分兩種，首先是女優希望多一點工作，但這一行現在就是僧多粥少，有些女優明明無病無痛就因為沒有片商邀約只好賦閒在家，人一閒就容易胡思亂想，覺得自己明明沒有不好為什麼沒有工作上門是不是被事務所冷凍了？所以常會有女優在社群靠北說請給我工作，不然就是直接走人換一間經紀公司求發爐賺大錢；另一種狀況比較嚴重，就是女優認為事務所抽成太兇或是事務所沒有準時把薪水匯入她們的戶頭，這可是會出大事的！

岬奈奈美因為錢的事和經紀公司翻臉。圖／翻攝自graphis

打個比方，像戲劇女王「岬奈奈美」就因為事務所抽成的問題好幾次在社群上發難，一般而言事務所抽成大約是在百分之45-51之間（對，也就是說女優大概是拿到片酬的一半左右），照說這都是一開始簽約白紙黑字寫好的，但有些女優並非完全信任事務所，像岬奈奈美就覺得出道時那家經紀公司有隱匿她收入之嫌，然後換了經紀公司她又發現因為沿用藝名所以收入的一部分要匯到之前的事務所，所以她在社群上大爆炸，罵翻之前的經紀公司！

君色華奈被拖欠片酬，結果繳不出房租。圖／翻攝自juzhihua181818 on X

另一個例子是之前的君色華奈，她是時間到了沒有收到薪水，結果房租和信用卡費付不出來，同樣地，她也在社群上發文希望事務所趕快處理，後來有沒有收到錢她沒有寫出來，但她沒多久也換了事務所；另外更扯的就是像星麻里亞和日向夏所屬的事務所44 MANAGEMENT，這家經紀公司不但拖欠女優片酬甚至還讓深田詠美欠稅8000萬日幣，是業界公認最糟的事務所⋯⋯

沒拿到片酬的星麻里亞。圖／翻攝自sojojisoj on X

不是沒拿到錢就是被職場霸凌，看來AV女優這工作並非像大家想的那麼快樂對吧？這或許這就是為什麼AV新法被催生的緣故，你說過去這一行草創時期很多事情沒辦法盡善盡美那也就算了，現在都2024年了不應該再有這樣的狀況，也希望像八蜜凜這樣被霸凌或是深田詠美被事務所搞到欠稅八千萬日幣的事別再發生了，只想把女優當搖錢樹的吸血鬼們，加油好嗎？