【一劍浣春秋】從寫真大物變羞恥洗腦配角！她讓大家看見AV界的殘酷

雖然女優來來去去，每天都有人做不下去，不過看似鐵石心腸的日本粉絲難得也有同情女優的時歐歐最近在「みんくちゃんねる」這個網站就有人發文為「三田櫻」抱不平，明明是第一指名的高手高手高高手啊，怎麼現在混成這個樣子了？

混成什麼樣子？原來大家是講到這支「羞恥洗脳！ハイグレ人間にされちゃった10 ハイグレジム編」作品，封面那位穿著高叉美國國旗泳裝然後翻白眼露出阿嘿顏的就是三田櫻，內行的朋友稍微查一下這知道那片商ROCKET的作品，然後，不意外，這家片商向來就腦洞大開很KUSO的，在片中被洗腦的三田櫻變成這副德行也很正常⋯⋯

三田櫻讓大家嘆息的作品。圖／翻攝自minkch

但問題是，她是三田櫻啊！

所以就要好好介紹的這位女優了，一言以蔽之，她是業界最喜歡用的「藝能人」：2016年的時候，她是以二宮櫻（二宮さくら）之名出道，最早是偶像團體的成員，後來因為超棒的身材所以轉往寫真界發展，並且在隔年拿下東京體育新聞社舉辦的寫真女星大賞亞軍－－怎麼樣？這樣的資歷照理來說應該不會「淪落」到AV界對吧？那時候的二宮櫻應該也沒想到，不過就在2021年6月離開事務所，演藝活動無限期休業後事情開始變得不一樣了……

三田櫻剛出道時也是備受關注的新人。圖／翻攝自dmm

就像另一位目前也在AV界打拼的女優「十束流羽」所說的，像她們這樣很年輕的時候就投入藝能界的女孩在失去戰場後很快就會發現自己什麼都不會，去超商打工會發現以前的工作超輕鬆，現在不只容易累然後還這裡痛那邊癢，去一般企業當OL也會發現除了什麼事都要從頭學起，還往往有著心態調整不來無法融入職場的問題，這時候當AV界找上門來告訴妳當女優也需要演技只是要脫光光在淫光幕前和年紀可以做自己阿爸的男優做愛，然後還有完整的規劃讓妳有機會反攻演藝圈的時候任誰都會心動⋯…

十束流羽曾感慨沒了藝能工作只能當AV女優。圖／翻攝自dmm

只是與魔鬼交易，代價很大呀。

你說大家都是因為喜歡做愛還是太久沒做愛所以才要成為AV女優嗎？非也非也，其實這些人不外乎糊口飯吃然後想拚那微乎其微的機率翻身重回演藝圈：所以二宮櫻除了把藝名改成大家有熟悉感的「三田櫻（三田サクラ）」外，也完全沒在隱暪身分的把之前是寫真女星以及在媒體舉辦的寫真大賞差一點點就拿下冠軍的資歷全都亮了出來，甚至還加碼說自己三年多沒做愛了下海是為止渴兼止癢－－這樣的她當然值得一張大型片商的合約，所以「三田櫻」作了業界最頂尖片商Moodyz的專屬女優，在2021年年底以王牌的架勢風光出道〜

三田櫻剛出道時也是備受關注的新人。圖／翻攝自dmm

但問題是她不怎麼賣啊。這一行很邪門，有些女優看起來具備所有走紅的條件但怎麼做就是不會賣：三田櫻就是很典型的例子，出道作賣完以後作品的買氣就沒起來過，社群到現在快3年了X的追蹤也才兩萬多一點，第一張合約走完後不意外地被片商釋出不再續約；原本以為沒有片商束縛可以用企劃女優的身分拼成發片機器結果也事與願違，然後就是大家看到這支火箭社的奇葩作。

瀧本雫葉也是寫真轉AV的女優。圖／翻攝自shizuhatakimoto on X

喔對了，她在片中也只是個配角，演完了就換下一位女優接手，也難怪會有人發文說曾在東京體育社寫真大賞拿下亞軍的人怎麼到了AV界混成這個樣子；你說三田櫻自己沒感覺嗎？不，我認為她一定也很沮喪，那為什麼不乾脆引退離開AV界這個傷心地呢？先不管她是不是有養小狼狗要負責賺錢維持生計，一旦離開AV界她搞不好又重演重演當時離開寫真界不知道能做什麼的惡夢，所以好死不如賴活，只能撐下去了！

這，就是AV界。