【一劍浣春秋】劇片是票房保證？！為什麼頂級女優不太拍？

宣布AV引退、架乃由羅不打算在淫光幕前啪啪啪了。

雖然不是眾人公認的天后級女優、雖然外型還是很幼齒、雖然只是不拍A片接下來還是會留在經紀公司進行活動，不過她的離去可說是讓業界震動！一來她是經紀公司LINX的「大學姐」，幾乎每個女優提到她都是要空一格用敬語的；二來她是業界最頂尖的片商S1資歷第二深的女優，比她還資深的那位童顏巨乳「夢乃愛華」這一陣子也暫時脫離戰線去專心陪酒了，現在連架乃由羅都不拍了，S1可說一下子掉了兩塊招牌⋯

然後，最重要的是，架乃由羅可是很多人心目中的戲劇女王！

架乃由羅是戲劇片女王。圖／翻攝自kano_yura

拍A片也有戲劇？這可能會讓很多人覺得丈二金剛摸不著頭腦簡單，不就男女優脫光光妖精打架嗎？是的，雖然所有的A片到最後都要這麼演，不過為了吸引影迷的目光刺激他們的血液往海綿體送，所以片商很早就開始拍「有劇情的A片」、也會依據劇情讓女優在片中有著痴女、抖M、凌虐以及NTR等多種不同的人設，這不是最近才有的事，早在飯島愛時代就有這樣的設計。

神宮寺也是戲劇片高手。圖／翻攝自dmm.co.jp/digital/videoa/

而這正是架乃由羅擅長的部分，其實在AV界很會演戲的女優不只她一個，神宮寺奈緒也是好手，而且請注意喔，A片和電影不同，因為要趕在兩個工作天把作品完成的緣故，女優可能早上還是被男優硬上的可憐蟲下午就變成主動爬上床的痴女，情緒轉折之大如果沒有一定的演技就會讓人覺得很「卡」－－像天上天下宇宙無敵美少女的「明里紬」第一次演出戲劇片時連說台詞都很生硬，經過好幾年的鍛練後現在也能夠收放自如，從欺負人的到被欺負的都演出精采〜

明里紬也是一步一步磨出戲劇片的演技。圖／翻攝自 akari_tsumugi__

然後問題來了，戲劇片是票房萬靈丹嗎？是不是會拍戲劇片的女優就是金字塔的頂端？

答案可能出人意料，非也非也，戲劇片並不見得一定有效，甚至對某些女優來說戲劇片反而會拖累女優的成績－－的確，這一行有著像是Attackers、Madonna以及溜池五郎這樣的戲劇片商，大部分的女優都會收到戲劇演出的邀約，甚至還出了像是「戲劇鬼才」朝霧淨這對的知名導演，但最頂級的女優其實戲劇片都不多，像河北彩花（現在已經改名為河北彩伽）那支「我女友的閨蜜是AV女優河北彩花」她卯足全力又是扮演AV女優又是扮演現實生活中的自己，結果銷售成績揭曉反而是她最近賣得比較不好的作品⋯⋯

河北的戲劇片反而銷售沒那麼好。圖／翻攝自s1s1s1

為什麼？這就是所謂的牛排理論，最好吃的牛排不用什麼調味，沾點鹽巴就很好吃；真正的優秀的女優其實不需要很優秀的演技，硬體性能很好就可以，打個比方，像有「神乳」之名的安齋拉拉生涯有沒有拍過戲劇片？當然也是有的，但請問有誰在注意她的演技？還不是片子一出馬上就快轉到與男優交戰的地方，奶子、給我奶子啊！

有安齋的Body才不需要戲劇片。圖／翻攝自8manpro on X

所以你說這些女優真的需要戲劇片嗎？其實不見得，一來是直幹的演出就很賣，二來是因為她們條件太棒了拍了戲劇片影迷懶得搞清楚他們演什麼反而會嫌一直快轉很煩，最後也是最重要的這些女優通常會給大家既定的形象，像河北彩花用「偷拍片」去記錄她怎麼交男友的大家有興趣但要她偷人搞閨蜜的男友那就不是大家喜歡的，所以在考量到買氣的變化，改變不見得是好事，戲劇片就只能成為這些頂尖女優偶一為之的調劑了〜

所以，別再咒罵片商為什麼不拍戲劇片了，他們比誰都在乎作品買氣的！