【一劍浣春秋】親密過的女孩去拍AV了⋯參加活動會尷尬嗎？

又來了，三不五時各論壇就會出現「你最想娶哪位AV女優」討論串。

大家當然都暢所欲言，不過也有些人覺得和那些曾經在淫光幕前演出的女優玩玩可以，娶回家就不必了，因為他不想一輩子都在擔心另一半被認出曾拍過A片。這問題在日本論壇也是被討論到爛，沒有對錯，你支持或反對把AV女優娶回家都OK，不過在日本成人影視界的人妻不少，還有人因此覺得自豪！

廣瀨里緒菜是現在市場上的人妻女優。圖／翻攝自hirose_riona on X

那就是「廣瀨里緒菜」，RQ賽車皇后出身的她當初也是以藝能人的身分入行然後很快就來到台灣進行宣傳，起點很高很高；後來除了拍片外她還報名參加了暗黑最大團的偶像團體「惠比壽麝香葡萄」，和其他成員渡過了一段既辛苦又快樂的日子－－而在惠比壽麝香葡萄解散後，廣瀨里緒菜也宣布找到對的人要結婚，引退不再拍A片惹〜

結果呢？結果沒多久她又改名為「弘中里緒菜」然後在無碼片商加勒比下馬出鮑，通常看到這種情況AVer們的反應大多會是「被悔婚了厚」、「被老公掃地出門了吧」、「錢花完了對不對」，但廣瀨里緒菜的狀況卻和大家想的不一樣，她先撤回引退宣言然後再三強調自己是「ガチ人妻（真正的人妻）」，還說自己超超超超超超超想念拍片的日子，如果能一直有工作那就太好了，天天都是NTR（A片術語，意思是自己的女人被別人睡走，廣瀨如果沒離婚有老公那真的是在淫光幕前公然不倫）。

所以這下你知道了，也許有人無法接受把女優娶回家，但在日本，不但有人把女優娶回家還允許她婚後繼續拍片賺錢，結了婚的女優還很高興的在社群發文說趕快找我工作，一點都不尷尬。

女優很清楚自己身分，見面會不會尷尬。圖／翻攝自MAXING_ on X

不過在疫情後又有一個怪現象，那就女優來台灣賺外快的事情時有所聞，打開手機的Line，三不五時就可以在GTO發來的簡訊看到女優的茶訊，於是最近好多人在問：

「我想去吃了她，但我又怕以後在活動上看到會尷尬，怎麼辦？」

這個就真的是⋯⋯想太多了！

女優同時拍片和做八大並不是新鮮事。圖／翻攝自dmm

因為「絕大多數」的AV女優多半都是來自八大產業，除非你不嫖不賭只追星，否則只要想去打個手槍或是叫杯外送茶很容易就碰到現役、退役或者是將來會去拍AV的女優。舉個例子，最頂級片商S1的兩位超級新人「白上咲花」和「倉木華」作品都還沒發出來兩人之前待的風俗店就被破解了，而且白上咲花那間還接受外國人消費－－這也代表說如果你衝去日本嫖她會一下子多出很多婊哥，然後，如果那些日本嫖客跑去參加活動那大家就要正面對決惹。

被破解風俗妹身分的「白上咲花」。圖／翻攝自emika_shirakami on X

會怎樣呢？當然不會怎樣，因為女優們都清楚自己在舞台上扮演的是AV女優的角色，她們是以女優和影迷的身分互動，才不會把風俗妹那套不管是全套還是半套拿出來用；那你說碰到把雙方性交易內容掛在嘴上的「影迷」怎麼辦？那女優當然是裝傻到底，如果對方還是講個沒完的話就請現場經紀人護駕，總之，就算是邊做女優邊賣肉，她們絕對不會在公開場合提到另一個身分，你不用覺得尷尬，因為她們也不會表現出尷尬的樣子〜

只是，活動結束後她會不會回歸小姐的身分發簡訊CALL客、收到訊息的你要不要去摳她又是另一個故事了⋯