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新幹線吃肉包慘遭網友炎上 AV女優崩潰道歉「退出社群網站」
在一些密閉的公共場所內，如果吃一些味道重的食物，容易對其他人造成影響。雖然有時該盡量避免，但如何拿捏什麼是「味道太重」，或許每個人都有不同的看法。近來日本AV女優赤井美希，就因為在新幹線上吃肉包，遭到網友批評炎上。
根據日本媒體「日刊體育」報導，赤井日前到大阪旅遊，並且在「X」上分享過程。回程時她搭乘新幹線，並且在車上品嚐大阪美食「551蓬萊肉包」，結果被大量網友批評「不能在新幹線裡吃551肉包吧」、「把551肉包帶進車廂裡是一種罪」，認為在新幹線這類密閉空間裡，不應該吃味道這麼重的東西。
慘遭網友炎上後，赤井又再發布新的貼文，對自己的輕率行為表示歉意，並說明當時有觀察周圍，確定沒有什麼人才會吃。然而這樣的行為還是不夠周全，不應該在新幹線上吃有味道的東西，所以決定刪除該篇爭議貼文。
大阪旅行のポスト、— 赤井 美希🍑💕🌵(むっちり豊満・神巨尻)HRSエンターテインメント・2022年2月デビュー (@akai_miki_hrs) April 11, 2024
楽しんでくれてありがとう😌✨
コメントも沢山ありがとう🥰
ここでひとつお詫びがあります🙇♀️
帰りの新幹線、ゆっくり寝たかったので、グリーン車で帰ったのと、出発より余裕を持って座ったので、まわりにほとんど人がいない状態でした。…
網友們這時有著不同的正反意見，有人認為「食物多少都有點味道，但新幹線又沒有禁止飲食」、「除了食物以外，還有香水跟人本身的體味啊」、「明明很多人都會在回程時吃551」。但也有人還是堅持「豬肉包子的味道就是特別強，會有人介意」。
面對許多網友的指教，讓赤井覺得身心俱疲，覺得害怕接下來不知道又有什麼意見，最後表示自己已經瀕臨極限，暫時會停止使用社群網站，強調「言語的力量很偉大，言語會成為武器，言語會傷人」，並且向支持她，想看她發文的粉絲說抱歉。
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