快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

被說撞臉「不夠善良的我們」白髮賀軍翔？侯友宜親回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新幹線吃肉包慘遭網友炎上 AV女優崩潰道歉「退出社群網站」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本AV女優日前在新幹線上吃肉包，結果遭到大量網友批評。新幹線示意圖，非當事人及事物。美聯社
一位日本AV女優日前在新幹線上吃肉包，結果遭到大量網友批評。新幹線示意圖，非當事人及事物。美聯社

在一些密閉的公共場所內，如果吃一些味道重的食物，容易對其他人造成影響。雖然有時該盡量避免，但如何拿捏什麼是「味道太重」，或許每個人都有不同的看法。近來日本AV女優赤井美希，就因為在新幹線上吃肉包，遭到網友批評炎上。

根據日本媒體「日刊體育」報導，赤井日前到大阪旅遊，並且在「X」上分享過程。回程時她搭乘新幹線，並且在車上品嚐大阪美食「551蓬萊肉包」，結果被大量網友批評「不能在新幹線裡吃551肉包吧」、「把551肉包帶進車廂裡是一種罪」，認為在新幹線這類密閉空間裡，不應該吃味道這麼重的東西。

慘遭網友炎上後，赤井又再發布新的貼文，對自己的輕率行為表示歉意，並說明當時有觀察周圍，確定沒有什麼人才會吃。然而這樣的行為還是不夠周全，不應該在新幹線上吃有味道的東西，所以決定刪除該篇爭議貼文。

網友們這時有著不同的正反意見，有人認為「食物多少都有點味道，但新幹線又沒有禁止飲食」、「除了食物以外，還有香水跟人本身的體味啊」、「明明很多人都會在回程時吃551」。但也有人還是堅持「豬肉包子的味道就是特別強，會有人介意」。

面對許多網友的指教，讓赤井覺得身心俱疲，覺得害怕接下來不知道又有什麼意見，最後表示自己已經瀕臨極限，暫時會停止使用社群網站，強調「言語的力量很偉大，言語會成為武器，言語會傷人」，並且向支持她，想看她發文的粉絲說抱歉。

包子 大阪 新幹線 日本

延伸閱讀

住國外才發現好多東西買不到 日女回老家狂掃貨「超過100公斤」

日本料理新寵！逾4成觀光客必吃「炸豬排」 麵衣口感成關鍵

只泡一次還是泡到沒味道？網爭論「茶包能泡幾次」大廠出面給解答

哄騙女高中生「像公主一樣對待她」 男公關海噱130萬被逮

相關新聞

【一劍浣春秋】男女優不能「由性生愛」！AV界最大禁忌真的沒人踩？

話說，最近有位女優在社群上爆氣了。 她叫白石桃（白石もも），之所以生氣是因為在拍片的時候聽到很多人閒言閒語，說她和某位男優「熱戀中」：愈想愈氣的她選擇在社群上傾洩不滿，因為她連男優的連絡方式都沒

新幹線吃肉包慘遭網友炎上 AV女優崩潰道歉「退出社群網站」

在一些密閉的公共場所內，如果吃一些味道重的食物，容易對其他人造成影響。雖然有時該盡量避免，但如何拿捏什麼是「味道太重」，或許每個人都有不同的看法。近來日本AV女優赤井美希，就因為在新幹線上吃肉包，遭到網友批評炎上。

太美了！泰國徵兵現場仙氣爆表 「校園正妹、選美皇后」現身掀轟動

泰國適齡男子服兵役是透過抽籤決定，根據該國憲法規定，凡是21至26歲男子，一生中必須參與一次兵役抽籤，視抽籤結果決定是否當兵，抽中紅籤則須入伍展開兩年的軍旅生涯，抽中黑籤則不用當兵。而泰國的變性人士若能提供醫院開立的醫療證明，即可申請兵役豁免，不過抽籤期間仍須到場，因此每年的徵兵現場，都會聚集眾多美麗的變性人士，形成泰國獨特的徵兵畫面。

【一劍浣春秋】怕爆！愛性騷擾又鹹豬手 女優不愛在日辦活動都因「這群人」

邁入光輝的四月，台灣也進入了成人展的季節！ 8月的TRE台北國際成人展展現了雄心壯志，除了大手筆租下台北市南港展覽館外，也喊出將會有百位AV女優來台，是不是真的有這麼多女優會在8月9到11日在台

【一劍浣春秋】這些關鍵字都「嗶嗶」！掐死賣片平台 信用卡讓大量作品下架了

你有沒有發現最近片商刪了很多作品？ 狀況有多嚴重呢？包括知名同人系網站DLsite、還有以素人女優為宗的MGStage兩大網站最近都被發現有大量作品消失了，由於數量太多，看來就是地圖兵器攻擊一炮

【一劍浣春秋】大量老將回歸！睽違十年重返暗黑界的她告訴我們什麼？

是睽違十年重返淫光幕的バイスリ女王！ 先來解釋一下什麼是「バイスリ」。這指的是女優用自己胸前的大饅頭夾住男優胯下的大熱狗然後上下擠壓玩弄的行為，簡稱「奶交」、雖然女優都說過程中自己是完全無感的，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。