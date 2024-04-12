【一劍浣春秋】男女優不能「由性生愛」！AV界最大禁忌真的沒人踩？

話說，最近有位女優在社群上爆氣了。

她叫白石桃（白石もも），之所以生氣是因為在拍片的時候聽到很多人閒言閒語，說她和某位男優「熱戀中」：愈想愈氣的她選擇在社群上傾洩不滿，因為她連男優的連絡方式都沒有，怎麼可能熱戀中？另外，因為AV界不管片商還是事務所， 都再三要求女優不得和男優由性生愛，白石桃雖然出道作大賣，最近也接到不少大型片商的邀約，甚至還有廠商邀請她去海外舉辦見面會，但她始終很有危機意識，認為自己的事業經不起這種烏龍緋聞的傷害，所以她在社群發聲，希望大家不要以訛傳訛，她真的不會也不敢和男優談戀愛⋯⋯

清水健有被一些片商NG不合作 。圖／翻攝自hospital-marketing

這時候可能有人想知道了，那在AV界真的沒有男女優做著做著就有了真感情？

有，當然有，遠古時代的金手指「加藤鷹」就傳出和肉彈女優「麻生早苗」交往而且還生了小孩，不過加藤鷹沒有承認，麻生早苗後來復出也沒拿這段當時鬧得沸沸揚揚的緋聞炒新聞；不久前自爆男優分成五個等級、最頂尖的男優做一發5万円（折合台幣11000元左右）的清水健更是情史豐富，他曾經和女優「步原月」結婚並且有了愛的結晶後分手，之後又和另一位目前還在線上的資深女優交往，甚至還因為幫忙排解後輩與另一位女優交往的感情糾紛結果被恐嚇鬧上社會版面⋯⋯所以雖然清水健知名度夠高然後演出的效果也好但還是有片商會擔心他胡搞瞎搞，所以有些頂級片商從不和他合作開箱新人〜

清水健的前妻步原月。圖／翻攝自ideapocket

這樣講大家就知道為什麼頂級片商的新人片都是用「貞松大輔」和「肌肉澤野」這些男優了，因為就像清水健爆料收入的那篇文章說的，就是「信賴」兩字：信賴他們能把片子拍得好看、信賴他們能帶領女優進步、信賴他們不會搞壞現場工作氣氛⋯⋯但正所謂萬事起頭難，從清水健的文章就知道男優要從一次一万円（台幣2200元）的底層開始熬，在晉升到3万円（台幣6600元）可以和頂級片商的女優多人運動後才能累積雙方的信任，要到達一發5万円可以開箱頂級片商的新人女優那真的不知道要熬多久－－像最近讓很多女粉覺得超帥的暗黑翔平「藍井優太」就是2013年就出道了，他只是娃娃臉適合演出還沒開處的純情少男，但實際上他應該三十好幾了，最近幾支作品也能看出有歲月的痕跡了⋯⋯

雖然被稱做AV大谷翔平，但藍井優太超過30歲了。圖／翻攝自ideapocket

但他應該也不到一發5万円的頂級男優水準，所以還要熬然後也不知道要熬多久，有志想要往這一行發展的朋友可以做個參考，你有沒有辦法收入又低而且還不穩定那麼久？你可以確定在成長的過程中你的性能力可以一直維持高檔？另外，根據清水健的說法，一個月至少要有40次演出才能被稱為人氣男優，你現在有沒辦法一天打超過一發？雖然說人生沒有夢想和鹹魚有什麼兩樣，但要築夢踏實也要先秤秤自己的斤兩。

七森莉莉說男優不能除毛的。圖／翻攝自riri_nntmr on X

最後，補充一下業界對男優外型的要求：因為A片是影音產品，導演和男女優做的一切都是為了要刺激看片的粉絲，讓他們血液循環到下半身，所以不只女優要美，男優也是有要求的，除了配合劇情找來外型匹配的男優像拍義父片你就要找看起來色色的怪老頭、社長片你就要找那種看起來有氣勢的歐吉桑外他們脫了衣服也要有其視覺效果，就七森莉莉的說法，日本男人愛美，去雷射除毛的十之八九，但那不太會出現在AV男優身上，因為毛愈多愈讓人有「野獸」的感覺，和女優辦事的時候會讓大家看得很興奮；然後男優是禁止剃掉恥毛做白虎的，因為片商認為雄性的象徵是不能光溜溜的，正所謂雞雞無毛辦事不牢，口交和性交時特寫一下下半身那效果就全出來了〜

所以你可以看看檯面上活躍的男優，是不是像七森莉莉講的一樣？