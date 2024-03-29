【一劍浣春秋】這些關鍵字都「嗶嗶」！掐死賣片平台 信用卡讓大量作品下架了

你有沒有發現最近片商刪了很多作品？

狀況有多嚴重呢？包括知名同人系網站DLsite、還有以素人女優為宗的MGStage兩大網站最近都被發現有大量作品消失了，由於數量太多，看來就是地圖兵器攻擊一炮過去有死無傷，所以可以確定並非女優使用AV新法的否決權強迫下架，而是這些賣片的所在因為發生了什麼事只好把心血通通下架⋯⋯

關鍵字現在成了大問題，MGStage平台有大量作品下架。圖／翻攝自mgstage

更扯的是SOD集團，不久前他們才被發現重新開放銀行帳戶匯款，這完全是開倒車的行為－－線上購物這麼方便，現在誰在用匯款交易的？不是信用卡刷一刷就好了嗎？

沒錯，你突破盲腸了，問題就在「信用卡」。

談起信用卡，銷售AV的平台業者都是又愛又恨，愛的是AVer有了它真的消費無節制，非常方便業者用一次買幾支片子或是一口氣買幾本寫真就可以拿到很多福利的方式行銷，但近年來詐騙太多，再加上有許多對兩性平權、工作剝削的「社會賢達」們大聲疾呼，信用卡業者也愈管愈多，這一波讓大家自主規制下架（對，不是被強迫下架，而是片商主動不賣了）的理由很簡單，就是「關鍵字」！

關鍵字現在成了大問題，MGStage平台有大量作品下架。圖／翻攝自mgstage

什麼是關鍵字？就是標題裡會讓大家興奮的那些東西，比方說看劇情片最喜歡的是什麼？就是「NTR」、「強暴（レイプ）」或者是「侵犯」，這些東西可以讓大家清楚地知道片子要怎麼演不過卻犯了大忌，以往片商會用遮掩的方式比方像是「レ●プ」或是強調一切都只是戲劇演出請大家不要當真，但現在也不行了，接下來會變成這個樣子－－

以後作品的標題可能會變這樣。圖／翻攝自aoi_ninomae_ on X

就是變成用迂迴的方式去介紹作品的主題。打個比方，就像「香蕉」要用「猴子喜歡吃的那一張長長的、要剝皮吃的那個水果」來解釋，你一看就懂，但就會有畫蛇添足或是供三小的感覺；像「強暴」要用「女優不同意」來替代，「鬼畜」變成了「超殘忍超無情（超ひどい）」，「催眠」變成了「暗示」，「洗腦」變成了「精神支配」⋯⋯不會看不懂但就真的很奇怪，只是片商也沒辦法，被人家靠北事小，信用卡廠商不支援消費那歹誌就大條了。

SOD模仿DJ SODA的作品鬧出大事了。圖／翻攝自dmm

再加上最近AV界鬧了不少事，比方說模仿DJ SODA拍了一支明星臉的作品引發軒然大波，上市後兩天就被迫下架，還有未經申請就跑到小學校門口拍攝A片封面引發眾怒。想想也很奇怪，自從AV強要、也就是事務所強逼女優拍片的醜聞後，片商和事務所最怕的就是又上了社會新聞的版本，結果最近一波操作反而讓他們大大有名也讓反對新法的連署蒙上陰影（因為出事的SOD就是反新法連署的領導者）－－當然不是什麼好事，現在又傳出信用卡業者對作品標題和關鍵字有意思他們也只能自主規制把有問題的作品下架，而且絕對比信用卡業者要求的做得更多〜

去小學校門口拍的作品封面也氣炸學生家長。圖／翻攝自dmm

這就是AV界，雖然在台灣天天有消息曝光，但在日本他們非常弱勢，不但很怕上新聞版面，現在就連做生意也碰到很多麻煩；也就因為如此，所以現在他們非常重視海外市場，TRE台北國際成人展現在已經成為很多女優像海外伸出觸手的第一志願，韓國的成人展和小型見面會對她們也是有著超乎想像的吸引力，以往很難見到一面的天后級女優現在目標幾乎都是「在海外變得更有名」⋯所以與其說大家是對新台幣或韓元更有興趣不如說日本現在的環境真的不怎麼樣，大家要想辦法活下去啊！