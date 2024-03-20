尋常1穿搭必走光！妹子傻爆眼…釣出18禁留言「看過小紅豆」
再尋常不過的一件上衣，差點成了18禁！一名女網友穿了一件大U領短版上衣，本想說樣子看起來可以更性感些，也希望男友喜歡，孰知對方看了直接帶她去買一件衣服套，並禁止她下次再穿這樣。
她在Dcard發文表示，因為男友身高超過180公分，從上方視角往下看，150公分的她直接被看光光。男友直接說「妳知道妳小小隻，穿這樣我可以從我的高度，看到妳的胸嗎？甚至連內衣的顏色都看得到」，並表示連女生彎腰、坐下都會大走光，他就曾經不小心看過。
男友還跟她說，搭捷運時，如果女生衣服太寬鬆或太低胸，也會不小心看到女生的內衣、整顆胸，「如果空杯還會看到XX」。
她疑惑問大家，「「身高高的人，真的容易看到嗎？總之，女生們，真的要小心啊！」
底下留言則釣出大票人認證說，「男生的身高真的滿容易看到領口低或是寬鬆衣服女生的內在美，尤其女生坐著男生站著」、「我問過男生，基本上滿常看到女生走光」、「很多女生真的很容易走光…我179，很常看到女生的小紅豆。」
「180路過，真的看得到，但是那種狀況其實很糾結，不知道要不要提醒對方，又怕被當變態去做筆錄」、「其實真的會，我185，前女友跟妳差不多，也是跟她逛街走一走看著她講話會看到整顆胸。」
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