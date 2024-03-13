日男來台見「台女1特徵不科學」狂讚！掀網論戰罵：噁心死了

到異國旅行或念書，不少人都會不自覺地注意當地人的外貌身材或特徵。近日有名女網友分享，來台灣念書的日本男性友人，稱讚在路上看到的台灣女生身材姣好，雖然胸部很大但四肢相當纖細，且小腹平坦，「根本漫畫身材」，然而此番言論卻招來諸多批評。

女網友在Dcard發文表示，日本男同學說覺得台灣女生胸部很大，跟日本很不一樣，因為日本女生胸部大的，身上都會有肉的地方。但台灣女生卻常見「腰束奶澎」的身材。

他覺得這種身材「根本像漫畫」，根據他對女生罩杯的研究，瘦的女生罩杯應該都是AB，而C已經很厲害，可是像那種身高160、體重40， 腰圍17吋還H罩杯的讓他很愕然。

此文一出，多數網友皆不認同日本男同學的言論，「先不管是不是事實，這根本噁男發言吧」、「台灣男同學這樣說早就坐牢了」、「就是不食人間煙火的發言而已」、「就算是日本人我還是覺得這個人很噁…」，其他人則認為，「目前整形手術，台灣厲害的醫生預約多到已經排到明年了，超級多假胸部！」