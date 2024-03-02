為何韓國啦啦隊女神紛紛加盟台灣？內行人揭關鍵：是你也會來

自從樂天桃猿找來南韓人氣啦啦隊女神李多慧加盟後，傳出各大球團紛紛找來安芝儇、李皓禎、李雅英等韓籍啦啦隊女神加盟。對此，有網友好奇「為什麼韓國啦啦隊女孩都跑來加盟台灣？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼韓國啦啦隊女孩都跑來加盟台灣？」為題，指出最近越來越多韓國啦啦隊女神加盟台灣的新聞，甚至不是小咖，都是知名的扛棒人物，讓他相當好奇「是台灣待遇太好，還是韓國福利太差？」。

貼文一出後，多數網友認為錢非常好賺，紛紛表示「錢好賺阿」、「好賺啊！來台灣可以被捧成明星」、「賺錢+漲粉，是你也會答應」、「當然是來台灣薪水比較高阿」、「當然是為了錢啊」、「廣告活動都請啦啦隊代言、表演」、「錢多一點、曝光率大增，運氣好代言滾滾來」。

不過，也有內行人分析，她們選擇加盟台灣的原因，紛紛表示「韓國要追星可以去追女團，不會追啦啦隊」、「因為韓國啦啦隊待遇不好，啦啦隊光環不能蓋過球星」、「這邊主力是經營啦啦隊，比較有未來」、「她們在韓國，怎可能拿到代言」、「福利待遇跟曝光度還有勞動程度差太多」、「韓國一堆偶像團體，啦啦隊來台才好發展」、「來台等級上升一級變藝人偶像啊！在韓只是職場打工人」。