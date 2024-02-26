新北超仙女警IG被神出！清新臉蛋+超瘦蠻腰 網一片暴動：目前最正
警界近年來有越來越多帥哥美女！最近有網友把一位女警的照片放在網上詢問大家「這樣的女警可以讓她開幾張單？」，結果馬上引起網友暴動，直呼「這大概是目前看到最正的女警了」，也有人把她IG神出來，身分也隨之曝光。
網友在PTT表特版以「這樣的女警可以讓她開幾張單？」為題發文，並且放上許多照片，只見這位「小清新女警」，臉蛋白皙清秀，身材更是苗條有致，並且有上健身房運動的習慣，還大方秀出自己的二頭肌，展現自己訓練的成果。
貼文一出後，馬上引起網友暴動，不少人大讚真的很正，「拜託拿手銬銬我」、「這才是真的正」、「有肌肉讚讚」、「反正什麼罪我都招了」、「這大概是目前看到最正的女警了」、「可以當明星了」、「近距離接觸過本人一次，必須說跟照片差不多，真的正」。
有網友也神出該女警的IG，其實她本身已經有8.5萬粉絲的超高人氣，常常分享自己的日常生活照，總讓人覺得有種「仙氣之美」，可惜的是，據傳該女警已經有男友了，這也讓不少網友相當失望。
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