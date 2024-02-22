別帶尪去燈會！空靈警花自帶美顏濾鏡 鄉民暴動一片秒暈船

2024台北燈節17日正式點燈，除了作品之一的「眾神保庇龍平安」花燈，因設計神似「大型靈堂」在網上掀起熱議外，當日負責執行維安交管的員警也成另類「嬌」點。只見照片中女警一頭俏麗短髮，皮膚白嫩、眼神空靈之餘，還自帶柔焦美顏濾鏡，顏值不輸日前在台中燈會被說神似南韓藝人的亮麗警花。

臉書粉專「臺北波麗士」日前發文指出，台北燈節順利開展，從西門至北門逐一點亮城市，為確保大型活動平安順利，警方以科技觀測人潮、車流，全力執行維安交管各項任務，讓市民朋友安心。從粉專貼出的照片可見台北市長蔣萬安出席點亮主燈「城現光龍」，周遭維安員警全副武裝，無論站崗、指揮交管，各個英姿煥發。

不過，網友目光全放在藏身於眾多男性員警中的空靈女警身上，只見她留著一頭柔順短髮，皮膚白皙自帶仙氣，神情專注地盯著遠處，認真執勤的模樣反而更襯托出其「不食人間煙火」的獨特氣質。

警花清新脫俗的臉孔讓不少鄉民暴動，紛紛直呼「哇嗚～～我只看到有美女警察」、「怎麼覺得最大的亮點是波麗士大人！美女及帥哥波麗士」、「個人覺得第一張照片的裝備，跟第二張的女警是焦點，剩下的省略」。