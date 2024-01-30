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崩壞？當年AV天后小澤瑪麗亞突現身 老司機哀嘆「歲月的痕跡」

香港01／ 撰文：爆檸哥
曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾，近日受邀現身到台灣出席寫真博覽會。合成圖／取自「TSE 台灣寫真博覽會」臉書粉絲專頁、小澤瑪麗亞Instagram
曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾，近日受邀現身到台灣出席寫真博覽會。合成圖／取自「TSE 台灣寫真博覽會」臉書粉絲專頁小澤瑪麗亞Instagram

曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾，近日受邀現身到台灣出席寫真博覽會，不過已年屆38歲的她身形看似大幾個碼，有老司機驚嘆完全認不出來。

TSE 台灣寫真博覽會日前在FB專頁出貼文，指小澤瑪麗亞來到現場，據了解今次小澤去博覽會是為了出席見面會，大會還在帖文中張貼一張小澤瑪麗亞現場照片，更寫「她不只是一代傳奇，更是你我曾經的青春」。

從照片所見小澤明顯發福不少，不少網友大表震驚，有人指完全認不出來，「歲月的痕跡」、「 熟女啊啊啊啊」，不過小澤的精神狀態不俗。

2005年入行的AV天后小澤瑪麗亞媽媽是日本人，爸爸是法裔加拿大人，天生混血美貎讓她在AV界中甚有特色，拍攝過多套成人作品甚有人氣，2009年更紅到去台灣拍電影《絕命派對》，不過2010年當紅時卻選擇急流勇退。

退出AV界後她曾經去到大陸發展，及後又轉戰到菲律賓發展，推出過寫真雜誌更創下歷來最高的銷售紀錄，又曾在當地坐擁6舖，當中包括4間酒吧、菲律賓首間膠囊旅館、以及俱樂部。從她的IG Profile所見，她現在是亞洲線上遊戲平台M88 Mansion名人合作夥伴，也有自己的化妝品牌，早前１月８日生日更在酒吧大肆慶祝，生活相當充足。

曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾，近日受邀現身到台灣出席寫真博覽會。圖／取自「TSE 台灣寫真博覽會」臉書粉絲專頁
曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾，近日受邀現身到台灣出席寫真博覽會。圖／取自「TSE 台灣寫真博覽會」臉書粉絲專頁

曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾。圖／取自小澤瑪麗亞Instagram
曾紅極一時的AV天后小澤瑪麗亞自2010年退出AV界後，轉行到商界打滾。圖／取自小澤瑪麗亞Instagram

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文章授權轉載自《香港01》

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