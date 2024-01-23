超強寒流來襲！消防猛男「坐路邊脫了」 網全暴動：身材超派

日本成人漫畫家Reco作品畫風及尺度吸引一票男粉擁戴，在台灣也小有知名度。不過更讓人驚豔的是，她不只漫畫作品吸引眼球，本尊照片也是相當火辣，不少網友認為，Reco可能是以自己當模板，才能勾勒出那麼多讓人心動的角色。

2024-01-10 19:57