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超強寒流來襲！消防猛男「坐路邊脫了」 網全暴動：身材超派
強烈冷氣團來襲！新北市消防局在臉書貼出一張「救助照」，結合近期網紅超哥毆打直播主Toyz的時事哏，寫下「不論你平時派不派……這波寒流真的有派」，提醒大家要注意保暖。不過宣導圖一出，竟讓不少網友紛紛歪樓，指出「這個身材很派」、「好想被這個虎背熊腰摟抱」。
新北市消防局在臉書「新北消防發爾麵」貼文，表示「不論你平時派不派……這波寒流真的有派，別忘記出門注意保暖！別出門時，再來後悔說：再來一次，我會穿好衣服」。貼文最後附上一張圖，放眼望去，是一名坐在地上消防同仁半脫上衣，露出大片背肌，姿勢看起來像是在學被超哥痛毆的Toyz，還不忘還原半脫上衣的細節。
貼文一出後，引來上千網友按讚，全聚焦癱坐地上的消防員，紛紛表示「太壯了吧！！！」、「這個背太兇猛了！」、「這位發爾麵身材很好啊」、「這衣服不用穿好沒關係」、「這個背，啊嘶」、「這時事哏超派」、「新北小編，總不會讓人失望」、「坐在地上的可以轉正面一下嗎？」、「要轉正面，才知道有多派」。不過，也有部分網友笑稱「背部沒有塗黑青妝」、「背後還要加些傷痕，或是被揍的痕跡才行喔！」。
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