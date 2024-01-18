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火辣檳榔西施越來越少 內行揭內幕：轉戰2行業

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人過去咀嚼檳榔的風氣非常盛行，其中火辣的「西施」更是檳榔攤不可少的招牌。圖非當事人，僅示意圖。圖／報系資料照
台灣人過去咀嚼檳榔的風氣非常盛行，其中火辣的「西施」更是檳榔攤不可少的招牌。圖非當事人，僅示意圖。圖／報系資料照

台灣人過去咀嚼檳榔的風氣非常盛行，還被戲稱為「台灣口香糖」，不少外國遊客甚至會特地來嘗鮮，其中火辣的「西施」更是不可少的招牌。而近日團購主雪倫表示，隨著台灣吃檳榔的人慢慢減少，許多檳榔西施也轉戰2行業。

雪倫在TikTok指出，國人越來越注重健康，導致檳榔攤倒很多。根據衛福部統計數據，111年台灣癌症死亡人數為5萬1927人，其中有3000多人死於口腔癌，在政府這幾年不斷宣導下，嚼檳榔的人口從過去的200萬，銳減到60萬。

不過雪倫也提到，雖然人數減很多，但60萬人吃檳榔仍是很大的族群，一年檳榔產業還是有100多億的產值，且全台灣檳榔種植面積大概有1.5個台北市（2.7萬公頃），種檳榔和賣檳榔的人口也有50萬。因此她也呼籲，吃檳榔仍有很大的機率會罹患口腔癌，希望大家叫身邊的人不要再吃檳榔了。

雪倫也說，「檳榔西施」越來越少，是因為她們過去能藉此賺到不錯的薪水，但隨產業逐漸降溫，年輕女子寧願轉往直播主、展場模特兒發展，爭取更高的報酬。

口腔癌 TikTok 台灣人 衛福部

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