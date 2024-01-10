聽新聞
test
0:00 / 0:00
純慾女僕輕鬆駕馭！日本18禁漫畫家「本人比作品更辣」 粉絲驚喊：拿自己當模板
日本成人漫畫家Reco作品畫風及尺度吸引一票男粉擁戴，在台灣也小有知名度。不過更讓人驚豔的是，她不只漫畫作品吸引眼球，本尊照片也是相當火辣，不少網友認為，Reco可能是以自己當模板，才能勾勒出那麼多讓人心動的角色。
Reco出生於1991年8月12日，過去是一名專業Coser，後來轉戰漫畫界，畫風主要是成人取向內容為主，代表作品有《Temptation》、《惡作劇調情》等。Reco常在社群平台分享自己的作品，而她也大方曬出自己的辣照，不管是性感又可愛的女僕造型，還是日本味滿滿的水手服，通通能輕鬆駕馭，好身材完全擋不住。
除此之外，南韓也有出名的美女漫畫家，像是擁有人氣代表作《女神降臨》的貓咪（야옹이），不管臉蛋或是身材都如同漫畫般精緻，她的這部作品描述「不讓他人看見素顏的女子，和唯一知道她素顏的男子」之間的浪漫故事，也受到少女歡迎，在2020年翻拍成電視劇，收入翻倍增。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言