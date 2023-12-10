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神級存在！國軍最美女政戰士曝光 眾人齊讚好清新：簽了啦
軍中給人的印象大多是陽剛氣息非常重，然而隨著時代進步，女性從軍的人數也越來越多，有網友在PTT表特板分享一位國軍女政戰士的美照，亮麗的外型和甜美的笑容擄獲了許多鄉民的心。
從網友在PTT表特板（Beauty）貼出的照片看到，這名女政戰士明萌皓齒，有著一頭秀麗的長髮，水汪汪的眼睛加上笑容可掬，穿著軍裝氣息非凡，私底下的便裝也有著鄰家女孩的感覺，亮麗的外型吸引了眾多鄉民的目光。
眾多網友一致給予讚賞，「很清新耶，找她來募兵絕對沒問題」、「很正了吧，這在國軍中超頂了」、「好清新喔，軍裝那張好讚」、「這在裡面根本神級存在了吧」、「現在報名打仗來得及嗎？」、「簽了簽了」、「有這樣的政戰士，你幾點回營？」、「要是都這種，那就不缺兵了吧」、「有點像田中千繪」、「真的蠻好看的，但覺得頭髮綁起來比較適合她」。
其中有神人找到這名政戰士的IG，原來她是陸軍第六軍團關渡地區指揮部內的政戰中士，她時常在IG分享許多參軍和私下生活的照片，吸引了逾2500名粉絲追蹤。
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