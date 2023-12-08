武嶺大雪日驚見芙莉蓮！她隔日清晨再拍日出Cosplay美照

昨(7)日是節氣「大雪」日，台灣Cosplay網紅「Silverluri Luo」身穿日本知名動漫作品《葬送的芙莉蓮》中的芙莉蓮整套服裝，於晚間6點多在合歡山武嶺亭拍下多張Cosplay照片。此舉也讓其他民眾發現，將當晚的即時影像PO在PTT板上，由於當時氣溫僅低溫0.5°C，讓網友驚嘆，這位「武嶺的芙莉蓮」不怕凍的體質太強。

「Silverluri Luo」昨日晚間在臉書PO出上武嶺拍攝的即時影像及個人照片，表示：「我成功到武嶺了，快冷鼠」。在拍下「大雪」日夜晚的「芙莉蓮」照片後，「Silverluri Luo」深夜又在臉書預告：「預計四點半起床的我現在睡不著，早上拍照完會再去監視器前面看看大家！時間不太確定大概六七點左右吧」。

PTT網友分享合觀山武嶺亭拍下的即時影像，以武嶺的芙莉蓮為標題PO出，引起網友熱議。擷自PTT

「Silverluri Luo」果然於今(8)清晨又再以同款服飾現身武嶺，拍下清晨日出裡的「芙莉蓮」，由於今日氣溫在-3度至8度，8點左右也僅有0度，讓網友都跪了，「趕緊穿暖暖喔！」、「好早」、「辛苦了！日出的光看起來很漂亮」。

日本知名動漫作品《葬送的芙莉蓮》，主角為一名女精靈的魔法師「芙莉蓮」，受到年輕族群的喜愛。芙莉蓮擔任費倫的導師教導魔法，培養費倫成為獨當一面的魔法使。

「Silverluri Luo」在個人社群網路上有多張性感的Cosplay照片，擁有許多粉絲關注。