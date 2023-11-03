【一劍浣春秋】最容易加入AV界的管道⋯基層經紀人好幹嗎？

上週提到男優的重要性，他們不只是和女優一起拍片的工具人，也是讓新人對AV界留下良好印象的關鍵，還有一群人對女優也很重要，就是日夜陪伴她們的「經紀人」。

經紀人分好幾種，上一篇有提到，事務所地位最高的那一位會負責和片商交涉，他們會把女優送去最好的片商並且爭取最好的待遇，另外，如果收到商演的邀約甚至有機會來到台灣也都是由那位帶頭大哥處理，他會先消化工作的內容、解釋給女優聽後再與業主交涉出場的費用，可說是主宰女優命運的藏鏡人⋯⋯

經紀人都在一旁待命。 圖／翻攝自toyboysamoari on X

這就像是一支球隊的總經理了，如果可以加入AV界不知道您對這樣的工作有興趣嗎？不過一般粉絲大多對這種最高端的經紀人沒什麼感覺，一來網路上查不到他們的資料，二來他們通常神龍見首不見尾，不會出現在見面會這樣的場合和大家寒喧打招呼，反而是TRE台北國際成人展這樣的場子比較容易見到他們的身影ー－除了因為活動比較熱鬧必須要來看看之外他們也會現場觀察女優的人氣，如果女優表現欠佳或是人氣不夠的話就會自推薦名單中消失〜

所以有趣了，在今年TRE台北國際成人展讓很多女優暈爛後就不知道事務所會主動剔除哪些人？不過話說回來，除了這些決定女優命運的帶頭大哥外，文章一開始提到的貼身經紀人也很重要，而那也是一般男性加入AV界最容易的管道，現在有不少事務所說只要語言能力OK可以溝通也很歡迎台灣粉絲加入。

女優表面友善亮麗。 圖／翻攝自mitamarin0628 on X

但這類經紀人要做什麼呢？簡單說就是「保母」，你要在女優拍片的時候叫她起床、送她到攝影棚然後在現場或是在附近待命，女優需要你的時候要立刻出現，片子拍完了還要送她們回家⋯⋯

X，如果知道一支作品最少要拍12小時，你一定會覺得這工作很無聊ー沒錯，這工作大多的時間都在等待，平常是很悠閒的，但也沒想像中那麼輕鬆！最大的問題就是「女優」，套句經紀公司老闆說的，不管女優條件好不好能在業界走多久，她們共同的特色就是無法融入社會－－千萬別被她們在見面會上的友善騙了，她們只是在扮演好片商和事務所設定好的角色，這樣的女優撕掉面具後會是什麼樣的個性沒人知道，相處起來不見得輕鬆啊⋯

聯絡新有菜請注意她的睡眠時間。 圖／翻攝自Arina_aa9 on X

打個比方，如果有事情甚至有商演的案件要代替老大聯絡第一美腿「新有菜」那最好算準時間，因為AV新法實施女優最大，再加上頂級女優收入頗豐不見得一定要工作，所以平常時間你千萬不可以在她睡覺或是剛醒了有起床氣時丟工作給她，她一定會笑盈盈地拒絕你。

神宮寺不喜歡奪命追魂Call。 圖／翻攝自nao_jinguji on X

另外，像神宮寺奈緒，她一天只看一次Line，沒辦法見到本人就不要一直打電話給她，惹火她什麼都沒有了；還有還有，明里紬非常喜歡獨處，聯絡工作透過Line就行，就算事情很急最好不要打電話過去，否則你會得到從頭沈默到尾的回應〜

明里紬不喜歡講電話。 圖／翻攝自akari_tsumugi__ on X

所以你不但要記住每個女優的個性，還要適時當她們的心靈雞湯－－因為做這一行其實壓力挺大的，沒人喜歡很快就被淘汰，太多人喜歡卻也常常讓融合不進社會的她們覺得麻煩，再加上薪水不高，起薪「只有」25萬日幣(折合台幣5.5萬元)，但必須面對工時很長而且事務所不會讓你只管一個女優而是同時好幾個人在管的工作，所以不只一位經紀人曾和我說自己過的生活比社畜還不如，寫到這兒我就想問了，你，會想當女優的經紀人嗎？