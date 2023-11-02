被八大耽誤的體操選手？清涼妹「倒立一字馬」 網驚呼：18般武藝都精通

58屆金鐘獎節目類頒獎典禮於昨（20）日完美落幕，緊接著是今晚的戲劇類頒獎典禮，也讓觀眾拭目以待。而在昨日紅毯上，網友發現有一對黑白雙姝特別引人注目，仔細一看發現是《飢餓遊戲》的女主持蔡黃汝（豆花妹）跟峮峮（吳函峮），兩人以一黑一白的禮服搭配驚豔眾人，更有網友直呼二人是他「從無名小站時期就有在追蹤的女神」。

2023-10-21 14:29