被八大耽誤的體操選手？清涼妹「倒立一字馬」 網驚呼：18般武藝都精通
為了賺進大把鈔票，出賣肉體換到的皮肉錢真的好賺嗎？酒店小姐、傳播小姐的工作大多裹上一層神秘面紗，除非是上門消費過的「老司機」才知道真面目，有網友在臉書上傳2張照片，只見僅用少許布料遮掩身體的小姐施展高難度倒立動作，讓鄉民紛紛驚呼「被陪酒耽誤的國家體操隊選手」。
「華燈初上」去年在台灣掀起旋風，可說是許多人的必追清單之一，「華燈」一劇也打開酒店、夜生活等裏社會的神祕門扉。「條通女王」席耶娜曾出書揭露台式酒店和日式酒店的差異，她指出日式酒店客源單純、遊戲規則清楚，雖然薪水較少但情緒勞動比台式酒店少非常多；台式酒店除了客源複雜，計費結構更讓顧客有「花錢了怎不能摸」的心態，包廂內小姐遭灌酒、性騷擾甚至性侵等事屢見不鮮。
一名網友在臉書「爆廢公社二館」上傳2張照片，只見一名疑似從事八大行業的小姐，全身僅靠極少布料的性感內衣遮掩，最令人嘖嘖稱奇的則是她用手撐地倒立，甚至加碼表演「一字馬」的劈腿動作，讓原PO感嘆「現在小姐不好當」。
貼文曝光後引起鄉民熱烈討論，「她是不是體操選手」、「曾經她也有一個芭蕾舞的夢」、「雜技團的概念，18般武藝樣樣精通」、「被陪酒耽誤的國家體操隊選手」、「被八大耽誤的瑜伽老師」、「叫妳隨便表演一下才藝，沒叫妳拿出殺手鐧啊」、「確定是小姐？說不定是喝醉的客人」、「小姐沒好當的，只有一些先入為主的觀念，有喝有拿錢又多」；另外有網友指出照片小姐的動作，疑似是難度不低的瑜珈動作「頭倒立」，除了需要足夠的手臂肌力外，還需要強健核心肌群才能撐起身體。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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