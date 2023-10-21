金鐘雙姝黑白搭配驚艷眾人！ 網一扒發現「是無名女神」：好扯正到現在

58屆金鐘獎節目類頒獎典禮於昨（20）日完美落幕，緊接著是今晚的戲劇類頒獎典禮，也讓觀眾拭目以待。而在昨日紅毯上，網友發現有一對黑白雙姝特別引人注目，仔細一看竟是《飢餓遊戲》的女主持蔡黃汝（豆花妹）跟峮峮（吳函峮），兩人以一黑一白的禮服搭配驚豔眾人，更有網友直呼二人是他「從無名小站時期就有在追蹤的女神」。

網友在PTT上發文表示，《飢餓遊戲》的女主持蔡黃汝、峮峮兩人在紅毯上的造型、禮服是最好看的，甚至可以稱作金鐘最美，貼文一出，也引來大批網友朝聖。

蔡黃汝在高中時期便以清純的形象擄獲許多少男心，被稱為「宅男女神」，更在無名小站獲得上萬瀏覽量。眾所周知的「豆花妹」稱號，正是當時蔡黃汝在豆花店打工時，被捕捉上傳到PTT表特版，網友也因此為她冠上「表特版女神」的稱號。而蔡黃汝不只出過專輯，還參演過電視劇，近來更是挑起主持人大樑，跨界表現相當亮眼。

峮峮也曾在PTT爆紅，當時出遊照被上傳後，由於樣貌神似日本女星還獲得台版「深田恭子」的封號，在2011年更是登上無名小站十大正妹排行榜。除此之外，峮峮還曾參與過《大學生了沒》節目錄製，現為中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters之成員。

而對於兩位女神的金鐘紅毯造型，網友紛紛驚艷，「花花好扯，無名正到現在」、「好扯，都不會劣化」、「無名女神基本上都真貨」、「豆花超頂，從出道到現在越來越正」、「2個優質女，現在超討厭網美整形臉。」、「峮峮超正，不知道為什麼這麼晚才紅」、「飢餓遊戲加雙姝都好看」。