正妹刑警五官神似八點檔女神韓瑜 網友驚呼：心被她逮捕了
警察堪稱人民保母，舉凡鄰里不和、偷盜搶劫甚至殺人刑案都需要他們處理，平時大多給人嚴肅、冷靜的形象。不過，近日一張刑警在廟會負責維安的出勤照片曝光，只見女警不僅有清秀五官，還有一頭烏黑亮麗長髮，讓鄉民紛紛驚呼「以為這種刑警只有電影才有」、「心被她逮捕了」。
說到廟會活動，一般人印象除了喧囂的慶祝音樂，可能還有酬神的電子花車或是近年常見的正妹禮生。時常分享廟會正妹的臉書粉絲專頁「陣頭舞姬」，日前貼出一張三重廟會現場照，只見一名五官清秀、皮膚白皙還留著一頭秀髮的正妹，定睛一看才知道原來是身穿刑警背心在場維護治安的女警。
此外，「陣頭舞姬」貼文還寫下「認真工作的女人最美麗」，並大讚因為警察維護秩序讓廟會滋事大幅下降，文末更不忘向警察說聲「辛苦了」。
照片曝光後吸引許多鄉民「朝聖」，「我以為這種刑警只有電影才有」、「這是禮生吧？」、「昨天有看到她，真的很漂亮」、「好像韓瑜」、「心被她逮捕了」；此外，有鄉民質疑照片主角可能是禮生而非刑警，「陣頭舞姬」則回文表示「正港的波麗士大人」。
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