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跟真人一樣！伊藤園首次使用「AI藝人」拍廣告 觀眾驚：還以為是哪位女星

聯合新聞網／ 綜合報導
伊藤園首次使用「AI藝人」拍攝產品廣告。圖擷自youtube
伊藤園首次使用「AI藝人」拍攝產品廣告。圖擷自youtube

近來AI發展如火如荼，許多領域的事情，都可以靠AI來輔助處理。近來日本知名飲料大廠「伊藤園」，所製作的一支綠茶廣告，畫面中栩栩如生的廣告女主角，竟然就是由AI生成的虛擬藝人。

根據日本媒體「每日新聞」報導，伊藤園為了宣傳九月上市的新款「兒茶素綠茶（お～いお茶 カテキン緑茶）」，於是推出「改變未來，就是現在！（未来を変えるのは、今！）」系列廣告。而在廣告中擔任女主角的，並不是任何真實存在的女藝人，而是由AI生成的虛擬人物。

這是日本首次有電視廣告，採用AI人物來當主角。伊藤園表示，他們並非一開始就打算採用AI，是因為計畫要以「現在與30年後的自己」作為主題拍攝廣告，進而想到能用AI計算，展現人物不同的樣貌。於是靠著AI算圖，生成女性的樣貌，再由其他美術人員手動微調內容。

許多網友表示「完全看不出來是AI」、「第一次看到還在想『這是哪位名人啊』沒想到是AI」、「不會變老，不會有醜聞，不會結婚的偶像」、「想到爺爺說的『偶像是不會去廁所的』，沒想到這時代真的實現了」、「等到未來技術更發達，電視劇、螢光幕前大概會有更多AI人物吧」、「該不會拍攝這支廣告的也是AI」。

除了廣告以外，該款綠茶寶特瓶包裝本身，也是參考AI生成的圖像進行設計。報導指出，在活用AI後，就能夠在短時間內，討論比過往多三倍的設計案，能夠大幅增進工作效率。

日本 廣告 AI

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