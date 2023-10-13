【一劍浣春秋】AV新法上路一年了！業界目前的狀況是⋯

你知道嗎？AV新法上路已經超過一年了！

什麼是AV新法？就是針對AV界的亂象而制定的法律，為了保障女優的權益避免她們遭到不肖業者以合約陷阱及其他各種方式剝削，所以日本國會參考了退役女優以及人權律師的意見超光速地制訂了法律並且公布實施；由於不是很了解法律的規定，所以去年年底各片商發片大亂，每個女優至少跳過一個月的發片，還有像小倉七海這樣的大型女優說自己的工作機會因為新法上路而被剝奪殆盡，只能引退去也〜

小倉七海說新法讓她沒工作，所以引退了。圖／翻攝自s1s1s1

那這一年，業界有什麼變化？

最直接的變化就是女優成了這一行的老大，因為這法律不是供著好看，真的有業者觸法被遭判刑，所以上從片商下到事務所沒人敢亂來：面試的時候都要開手機側錄、做什麼都要打合約寫好要做的事、女優說不要的事只能用溝通的或是直接和業主拒絕⋯⋯不只一個業者私下感慨地說時代變了，女優現在應該改名叫女皇，所有的事情都是她們說了算，業者只能擔任傳遞訊息的角色，最常聽到的就是「我・不・要」！

而這衍生出什麼效應呢？首先就是某些女優不做活動了，各位或許不知道，女優的薪水是分兩方面支付：一個是拍片的片酬，另一個是活動的出場費，片酬大概是占了95%的比例所以活動的出場費很低很低ー這也讓很多女優覺得見面會是CP值很低的活動，沒人參加會傷心，因為那說明了自己人氣不高可能快被淘汰了，但一堆人參加更難過，因為活動做很久會很累而且日本影迷中怪人還不少，而且是那種可以加入怪人協會的怪人－－他們可能會語出不遜，問你什麼時候要吞精解禁，還有些人會送你怪怪的禮物比方說自己雞雞的簽名照，平常碰到這種人能躲多遠就多遠但當人家是來參加活動的貴賓時你閃都閃不了，所以－－

女優可以決定自己的工作，所以夢乃愛華只在酒店陪客人喝酒。圖／翻攝自aika_yumeno on X

所以很多女優就拋棄了這種錢少事多的見面會，不是從此藏龍或是去參加報酬比較高的活動，像要找夢乃愛華就要去AV女優專用的酒店「Red Dragon」，又或者很多女優直接了當地說要去台灣參加TRE台北國際成人展了；再來，在拍片方面因為要尊重女優的緣故，所以現在作品的尺度比起過去後退不少，你是不是覺得某些口味比較重的作品愈來愈少或是直接斷糧了？沒錯，就是因為事務所沒辦法像過去一樣接了工作再和女優確認，一定要把工作內容和女優說明清楚得到她們同意還要簽了約後才能執行（而且女優還可以事後反悔），所以有些風格太過強烈的作品就出局了⋯⋯

某些程度來說，新法的實施也讓更多女優願意到台灣來。圖／翻攝自facebook

那對影迷來說又有什麼不一樣呢？最大的差別就是因為新法對女優拍片和片商發片有著非常詳細的規定，所以一般你看到的大多是半年前拍攝的作品－－你說這和過去有什麼差別？以往片商為了宣傳需要大多會拜託女優在社群上和大家交流，但以現在女優平均壽命大約就是半年左右也就是說很多人片子發出來時已經引退或休業了，再做社群也沒太大意義惹。

這代表著很多女優就這樣不知從何而來然後就直接消失了，影迷就算很喜歡女優也不知道要怎麼替她們打氣，女優也很難從社群上知道有人在支持自己，也就很難想要延續生涯〜

在很多女優不願意做活動的現在，新有菜還願意去北海道辦活動真是奇蹟。圖／翻攝自Arina_aa9 on X

所以到底AV新法是好是壞？就保護女優這一塊是好的，她們可以決定怎麼去做自己的工作，不會像過去一樣任人宰割；對片商和事務所而言則是有了做事的準則，就算再抗拒一年過去大家也就習慣了；而對日本影迷來說是喪失掉很多與女優互動的機會，但那反而讓海外影迷比以往有更多見到大牌女優的機會（比方說河北彩花），到底誰是贏家？你覺得呢？