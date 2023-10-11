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士林夜市上空烤魷魚女孩曝光了 晴天回文：感謝老闆教我

聯合新聞網／ 綜合報導
JKF晴天女郎在士林夜市烤魷魚被拍。擷自晴天臉書
JKF晴天女郎在士林夜市烤魷魚被拍。擷自晴天臉書

「士林廟口我豪蝦」臉書8日上傳一張在士林夜市拍攝的照片引起網友瘋傳，照片上一名長髮女子上半身僅用圍裙套脖、下半身穿著一件短褲，簡單用抓夾固定起頭髮烤魷魚的工作景象，被原PO指：「這不是流量密碼，那什麼是流量密碼？」文末寫「今天特別想學烤魷魚」。

隨後粉專更新文章附註女子是JKF晴天女郎，引來晴天女郎親自回覆：「謝謝老闆教我烤魷魚」、「謝謝魷魚老闆，魷魚好吃。」。

該張烤魷魚的工作照從女子後方拍攝而得，由於其側面豐滿的身材引起該張照片自截稿為止，已有逾5萬人按讚。

JKF女郎晴天在原PO文的下方留言表示，覺得這間魷魚超讚，也感謝大家喜歡她烤的魷魚，還謝謝老闆願意教她如何烤魷魚，笑稱：「老闆說我明天就可以來上班了」。

不少網友留言大喊：「出發！」、「連那個老闆都看的很專注」。JKF女郎晴天目前在IG上有4.2萬名粉絲，正參與JKF百大女郎票選中。

擷自晴天臉書
擷自晴天臉書

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