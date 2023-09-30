髮香區塞爆！三上悠亞將當味全龍一日啦啦隊 達人曝「原因不單純」

粉絲、球迷要暴動了！中職味全龍將於10月8日（日）、10月9日（一）推出動漫聯名主題日，其中8日首戰更邀請日本超人氣偶像三上悠亞擔任開球嘉賓，並首度站上應援舞台挑戰「一日小龍女」啦啦隊體驗，台灣AV達人「一劍浣春秋」認為三上悠亞背後考量「絕對不是為了錢」。

三上悠亞為日本超人氣偶像藝人，個人社群平台合計有1400萬粉絲追蹤，這次特別來台為職棒味全龍主題日擔任開球嘉賓，並首度挑戰職棒啦啦隊應援初體驗，不少人直呼，「髮香區一定擠爆」、「全場戰起來」。

味全龍將於10月8日邀請日本超人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami），跨海來台蒞臨天母棒球場擔任開球嘉賓。圖／味全龍隊提供

一劍浣春秋指出，三上悠亞確定要開球後，大家都認為是味全龍很有錢，可以請到她來，但一劍浣春秋認為如果是和成人展一樣的價錢，恐怕沒有球團會願意，認為背後原因是「求曝光」，更直言三上悠亞應該只有拿一些「微薄車馬費」。

一劍浣春秋也表示，以味全龍的眼光，邀請三上悠亞要考慮的點大概有兩個，一個是會不會引發輿論譁然，另一個則是三上的行銷效果好不好，加上台灣人比日本人更能接受性感藝人出席活動，三上悠亞在日本一定不可能有開球機會，因此推論退役的她只是要求曝光，給自己拓展更多商業領域的機會，讓她的形象更加正面，創造更多商機。