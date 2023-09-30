快訊

他怨安卓手機發IG「被降低畫質」！想跳槽蘋果iPhone 15 網挺：遠超乎你想像

亞運網球／第7金花落詹家姊妹 「台灣內戰」贏了梁李配

關注藍白合 小笠原欣幸：在野整合可望大幅超越賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

髮香區塞爆！三上悠亞將當味全龍一日啦啦隊 達人曝「原因不單純」

聯合新聞網／ 綜合報導
三上悠亞已經引退。圖／摘自推特
三上悠亞已經引退。圖／摘自推特

粉絲、球迷要暴動了！中職味全龍將於10月8日（日）、10月9日（一）推出動漫聯名主題日，其中8日首戰更邀請日本超人氣偶像三上悠亞擔任開球嘉賓，並首度站上應援舞台挑戰「一日小龍女」啦啦隊體驗，台灣AV達人「一劍浣春秋」認為三上悠亞背後考量「絕對不是為了錢」。

三上悠亞為日本超人氣偶像藝人，個人社群平台合計有1400萬粉絲追蹤，這次特別來台為職棒味全龍主題日擔任開球嘉賓，並首度挑戰職棒啦啦隊應援初體驗，不少人直呼，「髮香區一定擠爆」、「全場戰起來」。

味全龍將於10月8日邀請日本超人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami），跨海來台蒞臨天母棒球場擔任開球嘉賓。圖／味全龍隊提供
味全龍將於10月8日邀請日本超人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami），跨海來台蒞臨天母棒球場擔任開球嘉賓。圖／味全龍隊提供

一劍浣春秋指出，三上悠亞確定要開球後，大家都認為是味全龍很有錢，可以請到她來，但一劍浣春秋認為如果是和成人展一樣的價錢，恐怕沒有球團會願意，認為背後原因是「求曝光」，更直言三上悠亞應該只有拿一些「微薄車馬費」。

一劍浣春秋也表示，以味全龍的眼光，邀請三上悠亞要考慮的點大概有兩個，一個是會不會引發輿論譁然，另一個則是三上的行銷效果好不好，加上台灣人比日本人更能接受性感藝人出席活動，三上悠亞在日本一定不可能有開球機會，因此推論退役的她只是要求曝光，給自己拓展更多商業領域的機會，讓她的形象更加正面，創造更多商機。

味全龍 中華職棒 中職啦啦隊

延伸閱讀

中職／人氣女優三上悠亞開球！還要當味全龍一日啦啦隊

三上悠亞驚爆「一夜輪戰2偶像」 前任3小時就換新歡

AV女神引退日！三上悠亞性感→甜美：繼續提升自己

AV女神引退日！三上悠亞性感→甜美：繼續提升自己

相關新聞

【一劍浣春秋】想和AV女優交往？這三個問題你能解決嗎？

還記得上週探討女優與粉絲該保持什麼距離的文章中，最後我提到了有位粉絲想要在女優引退後能和她繼續當朋友，守護她、照顧她嗎？

髮香區塞爆！三上悠亞將當味全龍一日啦啦隊 達人曝「原因不單純」

粉絲、球迷要暴動了！中職味全龍將於10月8日（日）、10月9日（一）推出動漫聯名主題日，其中8日首戰更邀請日本超人氣偶像三上悠亞擔任開球嘉賓，並首度站上應援舞台挑戰「一日小龍女」啦啦隊體驗，台灣AV達人「一劍浣春秋」認為三上悠亞背後考量「絕對不是為了錢」。

學生跳八家將被瞪一秒變乖！超美班導「身分曝光」鄉民心碎了

網路上最近有一段影片爆紅，兩名調皮的學生在教室拿拖把跳起八家將，結果被一旁的老師一瞪瞬間安靜，女老師的氣質與美貌成為焦點，網友大讚「老師好正，我要重讀」，如今該老師也被神出，她在台中市霧峰區光復國中任教，雖然未婚，但已經有男友了，笑說「歡迎大家來校當志工或拖地」。

【一劍浣春秋】時間比上班族多！AV女優最喜歡的休閒活動是？

那天有個朋友寄這照片來，問我：「這是真的還是P圖？」

【一劍浣春秋】所有女優都皺眉！大家都不想解禁的是⋯

看日本AV的時候，你應該注意到很多作品的封面上有著「解禁」兩字！

【一劍浣春秋】不是性病！AV界帶給女優的職業傷害是？

不久前，在某論壇又看到有人發問：「女優會被男優傳染性病嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦