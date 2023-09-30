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學生跳八家將被瞪一秒變乖！超美班導「身份曝光」鄉民心碎了

聯合新聞網／ 綜合報導
林心慈美貌與氣質出眾，馬上引起網友暴動。圖／取自Youtube
林心慈美貌與氣質出眾，馬上引起網友暴動。圖／取自Youtube

網路上最近有一段影片爆紅，兩名調皮的學生在教室拿拖把跳起八家將，結果被一旁的老師一瞪瞬間安靜，女老師的氣質與美貌成為焦點，網友大讚「老師好正，我要重讀」，如今該老師也被神出，她於台中市霧峰區光復國中任教，雖然未婚，但已經有男友了，笑說「歡迎大家來校當志工或拖地」。

影片中學生在教室原本要拖地，結果卻搞笑起來，一人拿著拖把，兩人動作劃一的跳起八家將，一旁的老師全程低著頭，好氣又好笑，最後似乎忍無可忍，抬起頭朝著學生直瞪說「要拖地了嗎？」，學生才瞬間安靜，乖乖去整裡環境。

影片一出後，馬上有網友發現「老師好正」、「學校在哪裡？我要重讀！」。「記者爆料網」也循線找到該女老師訪問，她是位於台中市霧峰區光復國中任教的林心慈老師，在該校任教8年，39歲的她經常和學生打成一片。

林心慈時常和學生合拍影片上傳到抖音，她表示「其實拍攝內容腳本都有篩選過，確保不會影響校譽或學生觀念」，林心慈目前未婚，但是已經有一位交往多年的男友，對於網友「暴動」，她風趣的回應，「請大家死心吧，但歡迎廣大網友來校當志工或拖地」。

女老師被神出，但是一句「已有男友」讓廣大鄉民心碎了。圖／取自記者爆料網
女老師被神出，但是一句「已有男友」讓廣大鄉民心碎了。圖／取自記者爆料網

陣頭 正妹

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