【一劍浣春秋】想和AV女優交往？這三個問題你能解決嗎？

還記得上週探討女優與粉絲該保持什麼距離的文章中，最後我提到了有位粉絲想要在女優引退後能和她繼續當朋友，守護她、照顧她嗎？

文章一出馬上就有人密我了：「他這樣應該是愛上女優了吧！」

和影迷談戀愛是很多女優想都沒有想過的事。圖／翻攝自aozora_cmore on X

這⋯⋯因為我不是那位粉絲，不好替他做答，但之前有沒有女優和粉絲修成正果步入禮堂結為連理呢？有，還真的有，而且那位比例完美的女優還來過TRE台北國際成人展，只是兩人結婚是2018年的事了，現在雙方還是不是夫妻我就不知道了－－我知道一定有人很羨慕那位粉絲，也一定有很多朋友不在乎女優之前拍過AV，覺得有愛就可以克服一切障礙，如果你也是這麼想的，現在就讓我告訴你和女優交往進而把她娶回家的幾個關鍵！

很多女優在YouTube上說，她們私底下做愛和淫光幕完全不同。圖／翻攝自fukada0318 on X

首先自然就是你要怎麼表達愛意？做這一行一簫一劍平生意、負盡狂名十五年，我不是沒見過影迷愛上女優，但他們多半連開始都沒有就以失敗告終……為什麼？其實就如上一篇影迷和女優該保持什麼距離一文說的，女優會和影迷保持距離，她們不願意粉絲踏入自己的私領域，因為她們從名字、生日、甚至是身高三圍等基本資料都是後天設定的，只要她們大門緊閉，我們不得其門而入那就永遠只是女優和粉絲，你再努力都沒用〜

那要怎麼打開她的心扉呢？我覺得這比打開女優的雙腿還難，就有賴想追求女優的各位努力了！再來，如果你打開了女優的心鎖，成功地讓她不再把你當影迷而是當阿娜答來看，就會出現第二個問題，那就是，你能接受她的一切嗎？

AV女優都有自己的秘密，一般影迷很難進入她們的私領域。圖／翻攝自ren_gojo_ on X

因為女優只是替身，你要面對她們的本體了，很多事情當她們不演了那肯定與你想像的不一樣－－那不只是名字和出身地與當AV女優的她不同，有些人甚至連個性都不一樣惹。比方說有些人在鏡頭前溫柔婉約但實際上以前是學校的大姊頭，講話說一不二性格剛烈，又比方說女優常在YouTube上說道她們私底下和男人做愛的時候和演出完全不同，有些姿勢只有在拍片的時候才用⋯⋯這種與淫光幕形象的巨大落差你能接受嗎？

很多女優在YouTube上說，她們私底下做愛和淫光幕完全不同。圖／翻攝自fukada0318 on X

還有最後一個問題，那就是「錢」。

沒錯，談錢傷感情，但很遺憾，除了學生時代天真浪漫只要我喜歡沒什麼不可以，外出了社會每一段感情都要談到錢；你以為女優為什麼要成為女優？相澤南都說了，除了少部分性癖異常愈多人看愈興奮的女優，大家會下海拍A片都是為了「錢」；所以除非你舌粲蓮花可以騙得女優團團轉或是天賦異稟30公分長讓人家離不開你，那一定要有足夠的錢維繫這段感情。

水川蓳一個月200萬日幣應該是女優交往的基本水準。圖／翻攝自mizukawasumire on X

那要多少錢呢？就我個人的想法，像三上那樣一簽約就可以在日本市中心買房的女優我們想都不要想，除非有了天下第一奇藥「我愛一條柴」那機會不是屬於我們的；至於其他女優呢？雖然每個人的需求不同，但我覺得應該要以之前上節目公布自己月薪的水川蓳為參考標準，當時她說自己一個月拍十支作品拿到了200萬日幣（約台幣45萬），我覺得想要和AV女優談戀愛的鄉民可能也會被要求有這樣的收入水準，女優才能安心地和你在一起⋯⋯

看完這篇文章，你還想與女優談戀愛嗎？