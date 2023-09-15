【一劍浣春秋】時間比上班族多！AV女優最喜歡的休閒活動是？

那天有個朋友寄這照片來，問我：「這是真的還是P圖？」

張開火眼金睛一看，原來是涼森玲夢一手一隻各抓著一條大魚。可能大家對AV女優的印象都是足不出戶，不然就是混牛郎店吧，看到涼森玲夢到戶外做這麼健康的運動都是不可置信⋯⋯

涼森玲夢喜歡釣魚。圖／翻攝自remu19971203

那，涼森是真的喜歡釣魚（是真的出去釣而不是在網路上釣）嗎？

是真的，除了是個喜歡玩劍玉的左撇子外，涼森玲夢也是喜歡出海不是下海去釣魚的天才小釣手，最令人想不到的是她所屬的經紀公司是有釣魚社團的，只要她揪就有人去，所以一有空她就會到公海去釣個爽〜

媽媽咪呀，這嗜好真健康，那麼除了海釣之外，女優最喜歡的休閒活動是什麼？

香水純沒事不出門。圖／翻攝自jun_kasui

坦白說，像涼森這樣喜歡往外面跑的女優並不多，大部分的女優沒事做還是喜歡宅在家裡，像皮膚白到像透明的「香水純」就說沒工作的時候只要有陽光她就不出門，因為她人絕對不能曬黑不然影迷就不喜歡她了－－這樣的女優除了和寵物玩之外就是窩在沙發上打手遊，而最受她們歡迎的遊戲就是：

原神。

大家沒辦法去TRE台北國際成人展的後台，不然你會看到一堆女優窩在一起打遊戲抽角色，只可惜遊戲廠商似乎對找AV女優宣傳沒興趣，不然我想應該很多女優願意少拿一點錢拍廣告，只可以拿到想要的角色就行。而且就我聽到的消息，有很多女優在手遊上花了很多錢，因為相對於一般上班族她們賺得算多的，自然也有比較多預算打手遊〜

七瀨愛麗絲喜歡玩德州撲克。圖／翻攝自Alice_Nanase_

那如果不打手遊呢？現在有蠻多女優是喜歡打德州撲克，像七瀬愛麗絲、辻井穗乃果都在社群註明自己「超愛德州撲克」！但最厲害的不是別人，正是業界新一代臭臉王「三宮椿」，她有多強呢？別因為是AV女優又聽到是撲克就覺得她一定爛賭鬼然後常常賭債肉償，她可不是一般高手，不只在所屬的協會是排在前幾名的高手而且還來到台灣參加比賽。

據一起比賽過的牌友表示，三宮椿完全不介意人家知道她是AV女優，甚至以此為保護色讓對手掉以輕心，她的牌風穩健中帶有狠辣，小看她一定會吃大虧，所以她每次來比賽時大家都是小心翼翼，而且在後疫情時代邊境開放後，隨著來台比賽次數的增加，大家都知道有個AV女優很會打德州撲克⋯⋯

三宮椿是德州撲克的高手。圖／翻攝自sannomiya_cmore

當然啦，也還是有女優有著一般人眼中的不良嗜好，比方說去逛牛郎店的大有人在，和牛郎交往的更是不勝枚舉，像之前被傳一個月花1000萬日幣的桃園怜奈，雖然坦承和之前交往的牛郎分手了，卻也明白地說未來應該還是會去玩；又比方說蚊香社（Prestige）才剛簽下的新人「姬野花莉好」在社群明白說了自己超超超超超超喜歡賽馬，追蹤的對象幾乎都和賽馬有關，讓人懷疑兩津勘吉附身的她下海拍片就是來籌措賭本的。

姬野花莉好喜歡賽馬。圖／翻攝自himenokarisu_ on X

寫到這邊大家應該都發現了，AV女優也是人，私底下的休閒活動和大家差不多，不過對經紀公司而言還是希望她們儘可能地控制消費，一來這一行新陳代謝非常激烈，過度消費當然不是好事；二來女優如果因為玩牛郎或是賭太大入不敷出可不一定會好好工作，之前就有人欠太多錢連夜逃走躲債去了，讓經紀公司不知道怎麼收爛攤子⋯⋯

以上，就是AV女優的休閒活動。