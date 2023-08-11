【一劍浣春秋】TRE大成功！為什麼日本沒有類似活動、女優又都想來台灣？

終於，週日，TRE台北國際成人展結束了。

三天的展期，多達47位日本女優加上台灣Show Girl參戰，據報導超過20萬人入場⋯⋯空白了三年，TRE台北國際成人展衝出最強的氣勢，現場除了有台灣粉絲到處趕場當時間管理大師，還有來自日本、韓國、香港、澳門、新加坡以及泰國的影迷，雖然會場因為湧入過多人潮而寸步難行，場館內也因為人潮眾多而顯得悶熱，甚至讓主辦單位直接停止賣票，但整體而言這仍然是一場非常成功的活動，日本經紀公司兩大龍頭「BStar」和「C-More」的社長都在社群上感慨日本不知道何時才能舉辦這麼熱鬧的活動⋯⋯

幾乎所有日本一線女優齊聚台北。圖／翻攝自X@avwaygo

這可能也是某些朋友及日本影迷的疑問，為什麼AV女優要遠渡重洋飛到台灣，在日本舉辦活動不好嗎？

這必須要從幾個方面來探討：談到TRE，絕大多數的粉絲都會覺得「場館太小」，位於五股的新北市工商展覽中心沒有不好，只是它負荷不了想入場和女優玩耍的粉絲－－但這並非主辦單位錯估情勢或是不想花錢（這次光女優的成本就嚇死人），而是雙北願意開放舉辦成人展的場地不多，五股已經是裡面最寛敞而且硬體設施最好的。

而日本也有相同的狀況，過去他們不是沒有自己的成人展，JAE（日本成人博覽會）也曾經轟動一時，和FANZA成人大賞是年度的兩大盛事，但如果你曾經去過這兩個活動就知道日本有一樣的問題，場子小，又偏遠，人潮一湧入就寸步難行，然後他們的空調比起TRE還糟糕⋯⋯

幾乎所有日本一線女優齊聚台北。圖／翻攝自X@avwaygo

也就是說TRE有的問題在日本之前JAE也一樣存在，所以日本人對此抱怨不多；而去過JAE的朋友就知道，剛開始舉辦的時候真是星光閃閃，就連神乳RION都以特別來賓的身份上台接受大家歡呼。但後來大牌女優愈來愈少，參加活動的都是B咖C咖甚至D咖，讓人忍不住懷疑自己為什麼要搭這麼久的電車去看那些叫不出名字的女優－－為什麼會這樣呢？因為女優出場是要錢的，知名度愈高的女優收費愈高，但那時候在JAE的片商往往會利用合約裡的活動條款，也就是女優必須以極為低廉的價格配合作品宣傳參加JAE的活動，第一次去會覺得哇塞人好多真的好嗨啊～第二次第三次就會覺得哇靠我才拿你那麼一點錢還得被操得半死真不划算，所以久而久之JAE的星光就愈來愈黯淡了〜

女優們彼此也玩得很開心。圖／翻攝自X@amatsuka_moe

這樣你就知道為什麼不只影迷暈爛、很多女優也到現在還忘不了TRE帶給她們的感動了？首先，一般AV女優在日本都不是主流偶像，在疫情後絕大多數的她們一場活動只會面對50位左右的粉絲，現在來到TRE的舞台接受人山人海的歡呼那感覺真的很爽；再來，這次在主辦單位預算無上限的撒幣下，幾乎所有的日本一線女優都來到台北，工作雖然辛苦但是有代價的，而且在TRE闖出名聲後說不定還有來自海外的OFFER，像伊藤舞雪回去日本後馬上就收到了工作邀約，何樂而不為？

伊藤舞雪回去日本後馬上收到了海外的工作。圖／翻攝自mayukiito

於是就算很多日本酸民講得超難聽，說什麼台灣人只看盜版，又說女優是上台被有錢人選妃的，但參加完活動後絕大多數的女優都表達了明年還要再來的意願－－所以拜託，台北世貿或南港展覽館行行好，TRE真的是個很歡樂的活動，不只有來自世界各地的粉絲而且大家都是眉開眼笑心滿意足地走出會場，沒有比這個更能夠促進世界和平的好事了，明年，給所有AVer們一個更大的空間吧！