台女港鐵當眾「換衣服」還PO爆乳影片 當地人讚：香港歡迎妳

香港距離台灣較近，又有許多好吃好玩的景點，是許多台灣人喜愛的旅遊目的之一，近日一名女子在香港地鐵「黃大仙站」當眾換衣服，只見她熟練的先套上外衣，再從內脫下裡面的衣服，不少人注意到她的身材火辣，甚至有當地人大讚「香港歡迎妳們」。

「莉娜」在Instagram擁有3.2萬名追蹤者，她經常在網路上分享日常生活，也大方分享自己整形及隆乳的經驗。她近日PO出自己與友人至香港旅遊的照片及影片，其中一則影片為她在香港地鐵黃大仙站「換衣服」，影片字幕寫著「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但妳有多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」。

只見莉娜將要換的衣服套在原本的衣服外，接著再從裡面將原本穿著的衣服往下拉，再沿著雙腿脫掉。她還笑稱，「這件衣服很適合黃大仙」，並要求有人趕快幫她拍照。

莉娜友人則在留言區表示「我姐妹的社牛日常，我是不知道黃大仙怎麼想的」，其他網友紛紛留言「黃大仙：我勸你不要多管閒事」、「黃大仙表示要下凡看看」、「為什麼要這樣影響市容？你讓市容變美了」。還有當地人留言「香港人歡迎妳們」、「香港人表示支持」。

不過也有網友認為此舉不妥，留言「我不懂，只是要拍照錄影，外面穿上了，裡面為什麼要脫？」、「是可以去廁所換，也不用怕走光」、「去洗手間換不會更好嗎？」、「就是吸眼球騙流量……做人真高调」。