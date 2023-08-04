【一劍浣春秋】只能拍片不能做瑟瑟的事？在日本真的可以找女優Happy嗎？

每到連假，一堆朋友跑去日本，我也常常收到私訊：「可以找女優做瑟瑟的事嗎？」

其實一點都不難，最簡單的方式就是去像RedDragon和AVATAR這樣的酒店，裡面陪酒的全是AV女優，像夢乃愛華、愛寶鈴等人只要有空你都可以指名叫她們來喝一杯，不過要注意喔，就只是「喝一杯」。

但像夢乃愛華，陪酒就只是陪你喝酒。圖／翻攝自twitter@aika_yumeno

對，台灣和日本文化不同，一樣是「酒店」，但日本的酒店就真是只是「喝酒」，想女優坐在旁邊摸摸小手然後借酒裝瘋靠在人家身上揩油、又或者想等燈光一滅女優在你身上搖來搖去秀舞，然後最後框她全場帶去Happy通通都不行，因為那個地方就是喝酒的－－你可以在時間允許的情況下問女優為什麼這麼久沒發片、為什麼不拍A片了引退（因為還不少引退女優在那兒）然後有沒有打算回歸，要講些色色的話也無妨，但就是這樣了，無法更進一步了〜

那為什麼一天到晚有人分享和AV女優來一發的經驗？網路上還有女優在哪裡出勤陪酒的情報網站，如果什麼都不能做，大家幹嘛整理資料整理得那麼辛苦？

初音實也在虎之穴做。圖／翻攝自tora-ana

因為，你要找對地方啊！

要找AV女優來一發其實沒那麼難，只是你要找對地方，通常可以找到女優大概就那幾個地方，最簡單也最難的很多女優聚集的虎の穴，最簡單是因為在那兒服務客人的女優通通都是用大家熟悉的藝名，什麼初音實啊桃谷繪里香都名列其中，而且每個人可以做什麼不可以做什麼都寫得一清二楚，大家銀貨兩訖交換體液公平公正公開；但比較麻煩的是為了避免麻煩這些店有可能不做外國人的生意，就算願意接單也多半要加錢，然後女優也有可能因為語言不通而服務打折，搞女人嘛，大家都想乘興而來敗腎而歸，萬一是敗興而歸小弟弟發洩不到氣得垂頭喪氣那就不好了⋯⋯

虎之穴有桃谷繪里香。圖／翻攝自tora-ana

還有嗎？還有的就兩類，一者是所謂的外送店，就是你和GTO約好後將妹子送到你指定的地方，如果你知道女優在哪裡做外賣的話，預約好就可以躺在那裡等女優上門把你搖出來了；還有的就是洗澡的Soap Land，那種就和A片演得差不多，你就在氣墊上躺好等女優領域展開，享受她們細膩的服務……

但這邊也有個要注意的地方，那就是女優們行蹤飄忽不定，可能北海道做兩個月就跑去沖繩，三個月後又回到東京，如果情報沒更新的話那肯定會撲空；但說真的，以AV女優人數之多，以之前FC2平台的無碼賣家到處「開發」的盛況，你不用特別去找，搞不好叫來的就是有拍過A片的妹子，只是她沒有說，你也不見知道她拍過A片〜

很多女優在酒店陪酒。圖／翻攝自r-dragon

對了，最後還要告訴大家，在日本玩樂其實很多事情都可以做，只要你願意付錢ー比方說你覺得對方長得很正想要建檔合照絕對沒問題，要邊做邊拍也OK，甚至要把自己當男優把過程錄影下來也不是不行，要怎麼讓對方點頭呢？簡單，打開錢包使出鈔能力，俗話說得好有錢帥十倍，想幹嘛就可以幹嘛：

至於要把女優帶來台灣happy呢？這就是另一個故事，我先看看要不要發不自殺聲明，如果不用發再和大家報告〜