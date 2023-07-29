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萬安演習正妹讓日網暴動！短短6秒「重播率飆高」：我看到愣住了

聯合新聞網／ 綜合報導
北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重複率超高。圖／取自ANNnewsCH頻道
北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重複率超高。圖／取自ANNnewsCH頻道

萬安演習這個月24日至27日在各地舉行，北部在24日的下午1時30分至14時實施。日媒「ANNnews」也拍下相關畫面進行報導，其中有一個片段相當熱門，一位長相甜美、身材嬌小的正妹在演習時，跑進超商配合演習，這段畫面也讓不少網友一刷再刷。

日媒「ANNnews」對台灣萬安演習進行報導，24日由台北率先登場，下午1時30分警報開始，民眾會被要求疏散到市內，汽車和公車也要靠邊停車，不遵守恐怕會被罰新台幣3萬以上15萬以下的罰鍰。

其中有一個片段，讓網友一刷再刷，有一名長髮過肩、長相甜美的正妹，穿著黑色細肩帶上衣和淺色牛仔短褲，配合著演習跑進超商躲避，短短6秒的片段，也成為了報導中重播率最高的片段。

北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重複率超高。圖／取自ANNnewsCH頻道
北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重複率超高。圖／取自ANNnewsCH頻道

該影片至今已經有超過25萬觀看次數，不少日本網友紛紛在影片下留言，「影片我看了很多次，太有力量了，我覺得日本也需要」、「日本的攝影師就是厲害」、「我看到重點了」、「台灣美女在跑步」、「不好意思，我看到愣住了」、「看到忘記在萬安演習」。

萬安演習 日本 正妹 超商

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