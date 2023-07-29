聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬安演習正妹讓日網暴動！短短6秒「重播率飆高」：我看到愣住了
萬安演習這個月24日至27日在各地舉行，北部在24日的下午1時30分至14時實施。日媒「ANNnews」也拍下相關畫面進行報導，其中有一個片段相當熱門，一位長相甜美、身材嬌小的正妹在演習時，跑進超商配合演習，這段畫面也讓不少網友一刷再刷。
日媒「ANNnews」對台灣萬安演習進行報導，24日由台北率先登場，下午1時30分警報開始，民眾會被要求疏散到市內，汽車和公車也要靠邊停車，不遵守恐怕會被罰新台幣3萬以上15萬以下的罰鍰。
其中有一個片段，讓網友一刷再刷，有一名長髮過肩、長相甜美的正妹，穿著黑色細肩帶上衣和淺色牛仔短褲，配合著演習跑進超商躲避，短短6秒的片段，也成為了報導中重播率最高的片段。
該影片至今已經有超過25萬觀看次數，不少日本網友紛紛在影片下留言，「影片我看了很多次，太有力量了，我覺得日本也需要」、「日本的攝影師就是厲害」、「我看到重點了」、「台灣美女在跑步」、「不好意思，我看到愣住了」、「看到忘記在萬安演習」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言