【一劍浣春秋】八大門派圍攻光明頂！被抵制的經紀公司如何突圍？

魔鏡啊魔鏡，近來日本暗黑界的頭條新聞是什麼？

不用說，自然是有八家經紀公司聯合發表聲明、即日起不管是作品共演還是見面會的活動，都不再與另外一家事務所合作，彷彿是金庸小說「倚天屠龍記」八大門派圍攻光明頂的翻版⋯⋯

沒有辦法共演對很多女優來說傷害很大。圖／翻攝自amazon

事出必有因，為什麼這八家經紀公司要針對那家事務所發動這麼猛烈的攻擊？原來他們都是經紀人協會的成員，但那一家經紀公司違反規定，非法招募新人及挖角女優，事後負責人只發表了一直謝罪聲明就從此再也找不到人，這八家經紀公司覺得這傢伙實在太沒誠意，才祭出了如此嚴重的處分。

這會產生什麼效果呢？首先，除非片商不再拍共演片或者是該經紀公司的女優有夠強，否則一定會有女優感受到工作機會大量減少－－片商的專屬女優沒差，因為他們向來是單打獨鬥，但遊走江湖四處拍片的企劃女優應該會很有感，一邊是八家經紀公司一邊是自己的事務所，片商要做選擇一定是選人多勢眾的那一邊；再來，工作大量減少後一定會讓女優心生恐懼，所以這家經紀公司可能會爆發女優逃亡潮，不久前已經有一位Twitter追蹤超過600,000的大型女優開了第一槍遞出辭呈；最後也是最嚴重的就是事務所沒有辦法解決問題，人才大量流失又沒有片商願意救援，只能倒地不起關門大吉～

而這正是那八家經紀公司要的。

翼舞的笑谷也是8MAN的武器。圖／翻攝自twitter@tubasa_mai_

很殘忍對不對？但這就是商場，不是你死就是我活，誰叫你給人家抓到小辮子？不過話說回來，看過倚天屠龍記的朋友就知道明教最後來了個張無忌用乾坤大挪移逆轉戰局，那這家經紀公司有沒有辦法複製貼上、扭轉這個對自己極為不利的狀況？

想來想去只有一招，那就是尋找「王牌女優」：日本暗黑界是一個非常嚴重的M型社會，最頂尖的女優有如印鈔機做個幾年就能讓經紀人財富自由，比方說像三上悠亞，有了她誰還鳥其他經紀公司抵制？而且從其他經紀公司的例子來看，王牌也不用多，一張就夠，只要有一張很好用的王牌根本不用在乎人緣不好！

有葵司讓8MAN不怕其他人。圖／翻攝自twitter@8manpro

隨便舉兩個例子，前一陣子人緣最不好是哪家經紀公司？自然是自認「最強」的大阪事務所8MAN，他們一連自其他經紀公司挖角來了「星麻里亞」、「凪光」以及「田中檸檬」，讓失去搖錢樹的事務所氣得吹鬍子瞪眼睛。但這公司也沒在怕的－－為什麼？因為他們手上有著「葵司」，然後「翼舞」和「鷲尾芽衣」也都非常優秀，更不要說還有位只要發片就一定紅的神乳「安齋拉拉」了。

另一家經紀公司則是Life，他們也是事務所中的孤鳥，沒有和哪一家經紀公司特別友好，但只要有神可愛的桃乃木香奈就夠了，她與事務所會長的組合天衣無縫，活動參加得少又怎麼樣？以她在社群的人氣和見面會上的神對應那是片商和活動業者要拜託她出席，就算有人要抵制也傷不了她的金鐘罩鐵布衫〜

桃乃木的威力讓事務所不必在意人家的評價。圖／翻攝自twitter@kanaMomonogiR18

所以你說那家被抵制的事務所會不會有事？我想短期內一定會有女優出走潮，但他們底子算打得穩，發掘新人的管道也還沒有崩壞，應該還是可以凹下去的！

如果凹不下去的不話，就看誰去接手他們的女優囉。