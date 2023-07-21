【一劍浣春秋】私底下才知道！女優最愛聊的「女優」是她們

和AV女優聊天，有什麼事是不能說的？

我認為是「不要和她們聊其他女優」，因為女優都覺得自己很好自己才是女主角，就算你想聊的女優和她是好朋友也不行，那是很失禮的行為；只是身為活動業者，不是影迷的我們私下和女優聊天時很難避開這一塊，這篇文章就來告訴大家女優私底下最喜歡聊的女優是誰。

和石川澪合照的香水純。圖／翻攝自twitter@radio_chronicle

首先女優最愛聊的就是和自己資歷差不多的女優，只要有人開啟這個話就一定要豎起耳朵認真收聽，因為那通常不是交情很好，就是討厭對方到了極點。像在攝影會的時候香水純主動提起石川澪誇她超可愛就知道兩人真的交情不錯；而被認為臉蛋超偶像的宮下玲奈在被恭喜TRE台北國際成人展攤位名額完售時也提到「都是石川澪的功勞」－－或許你會覺得宮下玲奈很謙虛，我也是這麼認為，但更重要的是就算常常一起做活動的兩人沒有好到水乳交融，宮下玲奈也是覺得石川澪很棒很優秀，她心悅誠服〜

宮下玲奈也很推崇石川澪。圖／翻攝自twitter@rena_miyashita

那有沒有人是水火不容的呢？有，當然有，誰討厭誰這種事在這一行每天都在上演，不只還沒學會怎麼「藏」的新進女優常說漏嘴，資深女優偶爾也會不想演，像之前成人展拍攝素材時事務所就提醒我們不要和神宮寺奈緒聊某位女優，結果到了現場她冷不防地開啟話題殺得大家措手不及不知道怎麼應對，而從話中酸溜溜的味道就知道她倆關係如何⋯⋯

那到底還有哪些女優很容易成為大家嚼舌根的焦點？

miru是大家的姊姊。圖／翻攝自twitter@miruteer_29

首先是miru，你以為大家都對她把男優當按摩棒用的戰力，以及水永遠噴不完的絕技感到驚訝？不不不，其實大部分的女優聊到miru時都是用「可愛」形容這位即將出道五週年的前輩，大家不但覺得她從臉蛋到身材都愈來愈標緻而且一點都不人工所以都想向她討教變美的方法，而總是不吝分享如何改善膚質及學習美妝技巧的miru也是超溫柔毫無架子，比起一些學長學帝雉的前輩好相處多了〜

所以miru對很多來說是個「好姐姐」，而另一位常成為女優聊天對象的是「新有菜」，出道邁入第七年的她目前正是生涯巔峰，儘管社群更新看心情但她已經是很多女優的「偶像」，像同事務所的木下日葵在拍成人展素材時碰到這位同事務所的大學姐時是乖乖地和工作人員一起排隊等合照，就像是參加偶像見面會的小朋友似的。

新有菜是女優的偶像。圖／翻攝自twitter@Arina_aa9

而拍完照的木下是很興奮地將照片上傳到社群然後稱呼新有菜為「我的大天使」，而事務所也說現在的新有菜會讓很多猶豫不決還不確定要拍AV的女孩下定決心成為女優，因為大家想和她一樣可愛、漂亮、名利雙收，所以最近新有菜的事務所找新人超容易，只要看到書架上的新有菜寫真集就一切好談⋯⋯

所以和miru的「大姊姊」不同，雖然大部分的女優都喜歡聊新有菜，但大家是把她當「偶像」看的，不只所有女優在聊天時都加敬語而且充滿了像是迷妹的粉紅泡泡。不過還有個女優比新有菜等級更高，大家在聊天時基本上都是把她當「神」在拜的！

三上悠亞是女優心目的神。圖／翻攝自twitter@yua_mikami

你猜到了嗎？就是三上悠亞！

其實在疫情前和疫情一開始大家在拜的是明日花綺羅，不過這兩年女優在聊天時最喜歡聊的還是三上悠亞，大家想知道她如何成功、想知道她到底一年能賺多少錢、想知道她除了AV以外還做了哪些工作⋯⋯雖然多少有些八卦的味道，但大家真的都把她當「神」在看，在言談中對她是又敬又畏，覺得她是在一個大家永遠都無法到達的高度〜

所以這次的TRE台北國際成人展有趣了，很多女優是因為知道三上悠亞要來才加入的，當話題中的「神」出現在面前肯定會讓女優們心花怒放，要怎麼和心目中的「神」互動、三上又會有什麼反應肯定好玩，雖然前台的觀眾看不到，但一定會是很多女優一輩子的回憶！