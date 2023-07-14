【一劍浣春秋】無碼今非昔比！為什麼要大物出鮑這麼難？

常常有人在問，為什麼現在要女優「下馬」拍無碼這麼困難？

不是現在困難，而是以前太容易，過去日本政府法令寬鬆，雖然法律規定必須要用馬賽克遮掩男女優性器，以塑造不確定是否有真實性交的感覺（因為日本規定風俗業者不得有實際插入的性行為，日本AV也是被列管的），但無碼業者研究出了把公司註冊在海外發行的形式規避審查，所以那時候的無碼片一般都有「海外無修正」的標籤。

波多野結衣象徵著無碼的黃金時代。圖／翻攝自caribbeancom

那真是無碼片的黃金時代，由於政府沒有強力執法，加上事務所也習慣把女優賣去賺一筆大的（當時無碼片商給的片酬比有碼片商還高），所以除了某些就是不願意和無碼界合作的經紀公司外，幾乎所有女優都有下馬的機會－－要偶像有「大橋未久」、「前田香織」以及「丘咲愛蜜莉」，要重口味就看「羽月希」前後兩門開放同時進出，更不要說很多人就是用無碼片認識「波多野結衣」的，從Sky Angel開始她下馬無數，在咱們寒窗苦讀的時候全靠她排遺寂寞以及身體過多的熱量⋯⋯

要看無碼重口味的演出就找「羽月希」。圖／翻攝自caribbeancom

那，現在為什麼不行了？

還不都是AV強要事件發生？告發事務所設下合約陷阱強迫無辜少女拍A片的「藤原瞳」自己就有一堆無碼片，結果日本政府檢視她的作品後注意到了這一塊於是就開始處理了。雖然業者把公司設在海外規避審查？但日本政府是以「屬地」主義來辦，只要是在日本拍攝的片子一律由日本的法律來管理，然後……

最近無碼片商能用的女優愈來愈少。圖／翻攝自caribbeancom

然後鼻子很靈的經紀公司們立刻聞到不對勁的味道，從此再也不敢輸出女優到無碼界，讓沒人可用的步兵片商遭到毀滅性的打擊：奪走波多野結衣無碼初夜的Sky high倒閉，讓很多人腎上腺素大爆發的重口味片商東京熱實際停止運作，加勒比、Heyzo、一本道這些大家耳熟的片商也從大撇幣的富家少爺變得乏人問津⋯⋯

可能有人會說，沒關係，還有FC2平台上的無碼賣家！

FC2的無碼賣家也帶動一波熱潮。圖／翻攝自fc2

沒錯，雖然無碼片商衰敗了，但影音平台上的無碼賣家卻興趣了，透過社群、搭訕以及買春，那些不露臉的賣家們找到大量的妹子後就像以前咱們看成龍電影一樣自導自演自己爽，用很便宜的價格拍出了接近情侶自拍的成品，這時候我們就發現A片不用拍得那麼精緻，漂亮的女優和讓人口乾舌燥的臨場感才是王道！

所以愈來愈多人把主力轉到這些無碼賣家的作品上，有名的賣家不只能策動因為事務所政策無法去無碼片商出鮑的女優演出也賺得盆滿缽滿；只是沒錯，就和你想的一樣，人怕出名豬怕肥，賣家的名氣愈來愈大，不但讓有碼界注意到了，也引來了日本政府執法抓人，只要鎖定金流幾乎沒人抓不到的，再加上近期FC2平台因為銀行政策緊縮導致很多信用卡刷不過，雖然殺頭的生意有人做，但會被殺頭卻賺不到錢就沒人想冒險了。

FC2的無碼賣家也帶動一波熱潮。圖／翻攝自fc2

也因為如此，所以大家要有心理準備，以後無碼片會和日本製造的壓縮機一樣非常稀少，FC2賣家因為賺不到錢所以發片愈來愈少，過去只能找賣家用完的人合作的無碼片商則人才荒的狀況也會愈來愈嚴重，曾經風光的日本無碼界肯定是回不去了～