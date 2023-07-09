女騎士熱到全裸騎車眾人驚「屁股會燙傷」 網眼尖揪5疑點

近期天氣相當炎熱，許多人走在外面都熱到受不了，紛紛撐起陽傘遮陽，還有不少騎士遇到紅燈時也選擇停在樹蔭下。有網友在PTT貼出一張照片，只見一名女騎士身上光溜溜，竟然全裸在騎車，畫面讓不少人看了相當驚訝，原PO也好奇這到底是真的還是AI圖，但眼睛的鄉民找出5個可疑的疑點。

原PO在PTT以「欸？這張圖是真的假的？」為題發文，從他貼出的照片看到有一名身材姣好、長髮的女騎士僅頭戴安全帽，腳上穿著長靴，但是身上竟然一絲不掛，完全沒有穿任何衣物地在騎車，讓原PO直說「天氣熱到連女生都脫了」，並且質疑照片到底是真還是假。

照片一出引起熱議，「這屁股不會燙爛嗎？」、「天氣熱穿涼快一點錯了嗎？」、「搞不好他是男的」、「這樣反而會燙傷吧」、「很熱還穿靴子這合理嗎？」、「超假的，而且這比有穿更熱吧」、「假的啦，誰騎車怕熱全裸，女生更怕曬傷」、「假的啦，身材這樣的女生視防曬如無物？」、「這麼熱還穿長靴是怎樣，都脫光了還長靴」。

更有不少人看圖找破綻，「假的吧，陰影很不自然」、「AI畫的，別當真」、「左肩膀那個AI光那麼明顯」、「那手指一看就AI」、「裸體是AI，其他不是」、「AI可以去掉衣服啊」、「身體影子跟機車影子差那麼多」、「AI圖無誤，車沒陰影，身上卻有陰影線」、「是否AI不確定，但明顯有修圖，兩邊光影不對。再來是，女生身上的陰影代表光線直射，但周圍的景物，光線是散射，也就是說這是合成圖」、「後面『車輛改道』少一隻腳」、「光影就不連續了，更別說那拉長的手指」、「右後照鏡跟車輛改道牌子的角都不見了」。

綜合鄉民們的分析，找出5個疑點，1.照片右側的光影和其他地方不一樣，2.女騎士身上的陰影和照片裡的環境影子不同，3.機車的右後照鏡消失，4.「車輛改道」的路牌少了一支角柱，5.手指比例很奇怪。