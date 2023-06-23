【一劍浣春秋】退休大不同！三上要去賺大錢、有人卻要挑戰最難走的路

先是三上悠亞，再來是相澤南，就連miru之前暫退社群也引發聯想，可能很多朋友會覺得最近怎麼這麼多AV女優引退？花生什麼事了？

我們要先搞清楚一件事，「引退」兩字對不同的AV女優來說意思不一樣，像三上和相澤這種頂尖好手來說這是一個「決定」，它是可以選擇的，做了會讓大家嚇一跳，但沒有人會逼她們這麼做，因為她們在AV界仍然買氣十足。不過對很多人來說引退就只是被淘汰後保住顏面的說詞－－即便強如全盛時期的水野朝陽也說每個月發表銷售發表榜時會緊張到胃痛，因為排名下滑就代表自己要變成賠錢貨了，片商可能不會再合作，一旦大家都這麼想的時候就是代表她們被淘汰了，屆時不是女優要不要宣布引退的問題，是不捲鋪蓋走路都不行⋯⋯

水野朝陽說以前看銷售排行榜會胃痛。圖／翻攝自geinou-nude

甚至應該這麼說，還有辦法宣布引退已經算不錯了，這一行多的是連再見都來不及說就把社群帳號刪掉草草走人的例子，哪怕一開始的評價有多高ー舉個例子，在片商Premium出道的「香椎花乃」大家還記得吧？她號稱是地方電視台的主播，有著十頭身的完美比例以及標誌的臉蛋，但失去片商專屬合約的保護後拍了幾支作品就掰了，現在社群帳號沒了，人也不在這一行了〜

香椎花乃已經消失。圖／翻攝自premium-beauty

現在你知道了，要和影迷說再見、發表一支告別作對AV女優來說有多麼不容易，所以不要怪女優不告而別，她們很多人就像一首老歌唱的一樣其實不想走其實還想留，只是臣妾做不到啊； 至於像三上悠亞及相澤南呢？首先要有個觀念，這些女優都是AV界最頂的一群人，她們會引退大多有兩個原因，一個是合約到期後覺得「做到這裡就好」，像日向真凜就是自覺演技不佳無法做更好的表演所以在與Premium合約到期後就不做了；另一個就是找到其他可以賺錢的管道讓她們可以放棄很不錯的片酬所以轉職了⋯⋯

相澤南在來台灣的時候突然宣布引退。圖／翻攝自twitter@minami_aizawa_

三上悠亞不用說了，她就是走明日花綺羅路線：建立付費粉絲團，推出自有品牌，與各領域廠商合作拍攝廣告代言，繼續在各社群衝刺流量⋯⋯她只是不拍AV了，仍然會頻繁地出現在大家面前，只要廠商有要求而且錢付得夠多她也不介意性感演出（當然，就沒有真槍實彈的性愛演出了）。至於相澤南則是另一個有趣的例子，她是來台灣舉辦活動時突然宣布不幹了，緊接著表態要挑戰台灣和香港的演藝圈，以往不是沒有AV女優在台港演藝圈發展，但一來她們大多保持現役的身分，時間到還是要進攝影棚和男優啪啪啪的；二來因為語言不通的緣故，她們多半很難有固定的工作，新鮮感一過就很難接到案子，所以雖然相澤南說得篤定，但她選擇的可是一條比佛劍分說更為難行的路啊！

桃乃木香奈說一旦引退就是完全消失。圖／翻攝自twitter@kanamomonogir18

但不管怎樣至少我們還會一直見到上面兩位女優，絕大部分的女優應該都會像桃乃木香奈一樣：日前在直播時桃乃木說自己不會像三上及相澤一樣只是不拍AV但照常活動，如果她不做了就是完全引退、不再使用桃乃木香奈的名字也不會舉辦任何活動，就此消失在大眾的視野；天使萌也有相同的看法，出道九週年的她雖然再三強調自己還想拍出最好的作品，但也提到只要引退的話她就不再做天使萌了，不會轉型做網紅也不會挑戰做藝人〜

以AV界這麼久的歷史來看，桃乃木和天使的發言比較是一般女優會出現的狀況，三上則是百年才有一個的練武奇才，相澤南則是要走一條大家從來沒嘗試過的道路，身為影迷，你覺得哪一種方式最好？