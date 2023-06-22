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日文女神端午節立蛋露「渾圓雙球」 4千人看傻：我沒看到蛋
在臉書擁有92萬人追蹤的網紅日文老師「長瀨昆妮」，擁有亮麗外表與傲人的身材，過去因為幫直播天王連千毅賣貨受到關注，人氣居高不下。今（22）日是端午節，長瀨昆妮也依循端午節的立蛋習俗，在粉專上PO一張立蛋照片，照片曝光後吸引超過4千名網友按讚，不少網友驚呼畫面真的太養眼，「明明是立蛋，卻都看不到蛋在哪裡」。
長瀨昆妮在粉專PO出一張立蛋照片，只見她蹲在地上表情相當專注，一邊拿著傘，一邊伸手立蛋。她身穿無袖藍白條紋的低胸上衣，胸前兩顆渾圓快呼之欲出，下半身再搭配白色短褲，展現了超纖細白皙雙腿，長瀨昆妮也在內文hashtag「立蛋」、「粽子節」，並祝粉絲端午節快樂。
照片曝光後吸引超過四千名網友按讚，許多人驚呼長瀨昆妮實在太辣，「我出現眼睛障礙了，看到今日最漂亮的蛋」、「SORRY，我沒看到蛋」、「妳真的越來越漂亮了」、「祝老師端午節快樂」。
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