快訊

獨／明華園第三代突面癱半身麻痺！像木乃伊查不出病因

情侶雙載等紅燈「撫摸16秒」！女露謎樣表情 網嗨喊：挖呀挖呀挖

聯合新聞網／ 綜合報導
一對情侶騎機車雙載時，後座男子疑似在等紅燈的空檔，將手伸到女騎士的胸部及褲襠處撫摸。圖／擷自臉書「爆廢公社二館」
一對情侶騎機車雙載時，後座男子疑似在等紅燈的空檔，將手伸到女騎士的胸部及褲襠處撫摸。圖／擷自臉書「爆廢公社二館」

近日有民眾在台北街頭目擊一對情侶騎機車雙載，後座男子疑似在等紅燈的空檔，將手伸到女騎士的胸部及褲襠處撫摸，女子還一度閉起眼睛，露出謎樣表情，仰頭、嘴微開的模樣看似十分享受，直到交通號誌轉為綠燈，才終於回神，但這過程已被路過民眾拍下並上傳至網路。

目擊地點位於台北市桂林路與康定路口，民眾將影片發布於臉書「爆廢公社二館」，並詢問：「機車行駛中出現這個行為，有什麼法條可以檢舉嗎？挖呀挖呀挖。」

從這16秒的影片中可以看到，穿著短褲、白背心的女騎士正在等紅綠燈，後座男子則一手放在女子的胸部上，另一手放在褲襠處撫摸，女子還瞇起眼睛，彷彿畫面定格般，整個過程持續了8秒，女騎士這才意識到已經綠燈，雙手趕緊放回握把，發動油門離開，但男子的手仍沒有抽離女子的褲襠部位。

影片一曝光便引來網友熱議，紛紛表示：「是不是幫女友拉拉鍊」、「後座是身體不適，手在發抖而已」、「差點忘記怎麼騎車了」、「在小小的馬路挖呀挖呀挖」、「摳逼布萊恩？」、「這要檢舉哪一條」、「這應該不屬於交通違規類，屬於妨害風化」。

爆廢公社 交通違規 紅綠燈 女友 情侶

延伸閱讀

苗栗苑裡重劃區貨車、機車車禍 女騎士受傷送醫

「花生受傷」報車禍 嘉義阿婆占車道曬花生 女騎士誤入起口角

影／台灣大道鬼切右轉 女騎士迎面撞空中360度著地慘摔

噴鼻血！重機女乘客「短裙被吹飛起」下半身看光光 他嗨喊：給我放大

相關新聞

情侶雙載等紅燈「撫摸16秒」！女露謎樣表情 網嗨喊：挖呀挖呀挖

近日有民眾在台北街頭目擊，一對情侶騎機車雙載時，後座男子疑似在等紅燈的空檔，將手伸到女騎士的胸部及褲襠處撫摸，女子還一度閉起眼睛，露出謎樣表情，仰頭、嘴微開的樣子看似十分享受，直到交通號誌轉為綠燈，才終於回神，但這過程已被路過民眾拍下並上傳至網路...

集英社「妹系美少女」寫真集開賣！AI女主角慘被網友狂批這點

「不存在」的AI偶像寫真集你會買單嗎？昨（29日）日本出版社「集英社」發售一本特別寫真集，主角妹系美少女小愛（さつきあい）其實是AI生成的模型，實際上並不存在，寫真集推出後也引起各界討論。

【一劍浣春秋】這樣引退最華麗！三上悠亞要用這種方式和AV界說再見

是的，在即將滿30歲之前，三上悠亞宣布將會在今年8月生日的時候引退，卸下AV女優的頭銜。

林志玲、周子瑜、千千哪出身？全台10大正妹最多縣市榜單出爐

俗話常說地靈人傑，傑出的人不僅能夠讓家鄉感到光榮，出生地甚至還會變成讓粉絲蜂湧而至的名勝地區，帥哥美女當然也不例外...

噴鼻血！重機女乘客「短裙被吹飛起」下半身看光光 他嗨喊：給我放大

大型重型機車騎上快速道路，有時不免受到「四輪族」注目禮，近日更有網友分享重機後座女乘客穿著超級迷你裙，裙襬被風吹起，女子下半身隨即「春光外洩」，令人看得臉紅心跳。 昨（22日）晚有網友在Dca

【一劍浣春秋】流出為什麼不開心？女優就那麼討厭無碼？

前一陣子介紹愛音麻里亞要把自己發行超過五年的作品下架時，有個朋友問了個有趣的問題：「拍都拍了，下架有什麼用？網路上還是找得到不是嗎？多此一舉！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦