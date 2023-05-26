【一劍浣春秋】這樣引退最華麗！三上悠亞要用這種方式和AV界說再見

是的，在即將滿30歲之前，三上悠亞宣布將會在今年8月生日的時候引退，卸下AV女優的頭銜。

無論你喜不喜歡她、對她的作品有沒有感覺，應該都可以認同她是近年來發展最成功的AV女優！演藝圈偶像團體的資歷為她淫得了，喔對不起錯字，是贏得了「國民的偶像」封號，然後精緻的臉蛋，前凸後翹的身材讓她的片子極具吸引力，只要男優多一點然後再用力一點大家的大拇指和小弟弟就站了起來；更可怕的是她經營副業的能力，很多人都說引退後的她要走明日花綺麗路線，但明日花可不像三上有那麼多海外市場的資源－－或者我們該這麼說，三上出道後，許多以前在海外有一席之地的AV女優存在感迅速消失，蒼井空嫁人生了雙胞胎就算了，波多野結衣多久沒來了？

所以她引退當然是件大事，必須好好紀念ー好啦，要讓片商擬定作戰計劃，大撈特撈！

三上與新有菜和相澤的共演超吸睛的。圖／翻攝自amazon

這時候就要參考過去的經驗了，三上出道沒多久後最大的對手是誰？是高橋聖子，她是怎麼引退的？很遺憾，雖然有救世主之稱，不過高橋聖子的引退很一般，就是時間到了，一紙引退聲明加上一支「最後の性交」的作品，守護了影迷的荷包，讓人彷彿聽到了片商的慘叫－－不過引退紀念這種事和女優的想法有很大的關係，如果高橋不想大張旗鼓那片商也只能簡單做做⋯⋯

這絕對不是華麗的三上悠亞大人要的，所以打槍。

戶田真琴倒數一年引退吸引不少關注。圖／翻攝自faleno

接下來還有兩種方式，一招是像戶田真琴跳槽去片商FALENO STAR用的，就是直接告訴大家再12支作品後就要引退了，每一支作品都是倒數計時，這招的好處是會凝聚影迷的戰鬥力，作品一支一支發到了引退作時，眾多荷包君們會形成很可怕的力量，片商會很開心；另外一招是秋山祥子、初川南以及惠理所使出的「幹個不停」之計，她們會在小妹妹可以承受的情況下不限片商瘋狂發片，這種方式的好處是女優可以在不斷升天的過程中迅速地存到一筆超大包的退休金，壞處是鐵粉的荷包會一直慘叫，萬一女優不知道停那一直襲來的發片潮會讓影迷感到絕望→不信？你可以去問初川南的粉絲〜

初川南無邊無際的發片潮讓人絕望。圖／翻攝自amazon

那什麼樣的方式適合三上？首先，身為這一行的銷售指標，戶田真琴倒數計時這招是可以用的，但12支作品太長了，三上要的是短時間累積到極大值，所以她選擇了在倒數126天公開了引退計畫，先用一支作品說明引退的原因以及心情怒賺一波；再來，在剩下差不多100天的時候，三上推出了「倒數七支作品」的計畫，她所屬的片商S1沒有那麼多發片週期怎麼辦？沒關係，各家片商都會捧著鈔票歡迎她的到來，像另一家片商Moodyz就為了三上讓沉睡已久的亂交巴士感謝祭復活，讓她穿著車掌小姐的制服開開心心地和那些「影迷」邊玩邊搞⋯⋯

三上接下來要連續發片，巴士感謝祭讓人興奮。圖／翻攝自moodyz

難怪今年年初的時候她一直在拍片，原來是引退計畫已經擬好了；接下來六月她每一週都會有新片情報，然後要在八月中畫下完美的句點，再加上社群連動，光是與一位網紅KANO搞曖昧就吸引了超多流量－－看到這裡就知道，三上不是要成為下一個誰，她有著明日花綺羅的藝人特質及什麼代言都可以做的生意頭腦，也有著深田詠美的網紅特質（除了TikTok外，她其他社群的追蹤數都是AV界第一），大家不用擔心她會像高橋聖子一樣深居簡出，或是如一些女優一樣錢花完晚景淒涼，除了不拍AV，她還是那個華麗無雙的三上大人！