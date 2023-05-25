林志玲、周子瑜、千千哪出身？全台10大正妹最多縣市榜單出爐

哪些縣市的美女最受討論呢？

俗話常說地靈人傑，傑出的人不僅能夠讓家鄉感到光榮，出生地甚至還會變成讓粉絲蜂湧而至的名勝地區，帥哥美女當然也不例外：不論是冰山型、帥氣型，還是甜美可愛型，這些高顏值女神宛如是城市風景的一隅，走在路上都會讓人想回頭多看幾眼。

你有觀察過台灣哪些縣市的美女最受討論嗎？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看全台10大美女縣市有哪些，趕快查查自己的家鄉有沒有上榜吧！



image source:示意圖／pexels

No.1 台北市

說到美女最多的地方，怎麼能夠忘記首都台北市呢！台北擁有四通八達的交通運輸系統，加上金融、商業、文教等產業匯聚於此，大量的工作機會也讓許多人成為北漂族並在此定居，台北人相對其他縣市也比較注重穿著打扮，著名的台北人包含女星陳妍希、王祖賢、林志玲等，成為最多人討論美女的縣市之一。

網友也分析原因，「台北人真的比較好看，會打扮的也比較多」、「微整很有用，北部人接受高也敢花錢，只要願意花錢保養，外貌會越來越漂亮」、「因為別的縣市的美女都到台北工作」。

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No.2 新北市

新北市擁有29個行政區，不僅腹地廣大，也因鄰近台北市區，成為許多上班族選擇賃居的地點，龐大的人口也為新北地區帶來眾多美女，像是亞洲流行天后蔡依林、八點檔女星方馨、李燕、演員程予希、夏如芝、名模王心恬、YOYO家族中譽有「兒童界陳妍希」稱號的草莓姐姐，就連永和區永福里里長陳紫渝也是觀眾熟知的美女名人之一。



不少鄉民對於新北美女眾多也指出關鍵原因，「問人數當然是新北」、「當然是新北市，人最多的地方」、「新北分母大」、「新北吧！人口基數多有差」。

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No.3 高雄

台灣的港都「高雄市」也是美女如雲！舉例來說，像是天生歌姬A-Lin、台劇天后陳佩騏、演員陳怡蓉、臥蠶美人李又汝、高雄市議員黃捷等人，都是高雄具有代表性的美女人物。

先前有網友好奇發問「逛哪裡可以遇到最多高雄正妹」，在地人也熱情分享，「六合七賢路也很多唷」、「高雄女生化妝比較少，而且現在口罩戴緊」、「真要看妹子也是往百貨，像漢神巨蛋或夢時代，最近還多了義享天地可以去」、「真的不要再帶外地朋友逛新崛江了，那邊已經沒落很久」。

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No.4 台中

中台灣唯一直轄市「台中市」不僅富含傳統民俗文化、商圈夜市，就連美女也是多到數不完，舉凡歌手安心亞、徐佳瑩、徐若瑄、演員陳庭妮、簡嫚書等人都是非常著名的台中美女藝人。

有鄉民在PTT八卦版分享「近日到台中一遊，發現機會路上都是正妹的比例很高，年輕沒化妝的妹仔也很正，有無台中專門出產正妹的八卦？」該篇貼文也掀起不少人共鳴，「台中真的很神」、「台中人很敢穿」、「沒化妝的台中最漂亮」、「坐高鐵到台中站一堆正妹上來」。

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No.5 桃園

桃園市匯集閩南人、客家人、原住民、新移民、軍眷等族群，不只人文薈萃，就連路上的正妹也受到熱烈討論！其中最具代表性的美女包括演員鄭芯恩、臧芮軒、歌手張韶涵、《大學生了沒》班底林舒語、女星林葦妮（木木）等人。

許多網友也指出桃園美女普遍較多，「坐一次台鐵就知道了」、「桃園，路上很多女生樸素但是看得出來質很好」、「桃園，我當兵的時候休假經過，覺得不錯」、「中壢大學生真的正的很多」、「桃園南崁+1，這裡住一大堆空姐」、「身為桃園人身邊都是一大堆女神」。

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No.6 台南

台南市除了擁有豐富的古蹟文化、美食料理，這裡也盛產不少漂亮美眉！像是遠赴海外發展的南韓女團TWICE成員周子瑜，女星王瞳、林逸欣、林思宇、王彩樺，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮，都是台南重要且知名的代表性美女。



有鄉民分析「台南是正妹故鄉」，不少人也認同表示「我台南人同事好幾個正皮膚又白」、「笑起來都甜甜的」、「只覺得臺南人很白，從裡透出的天生白皙」、「台南的女生是很單純的那種漂亮，而且比例比較高」。

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No.7 新竹

雖然新竹總被外界稱為美食沙漠，不過新竹可是孕育出許多女神的重要縣市之一！例如歌手Hebe（田馥甄）、曾之喬（喬喬）、溫嵐、甜心教主王心凌、演員陳喬恩，還有被外界封為「竹科正妹」的新竹市東區埔頂里里長何芝寧，這些女神級人物都是出生於新竹縣市。

許多人也大推新竹美女，「新竹的有一個純淨的感覺，不是像南部那種純樸，反正就蠻酷的」、「竹女人表示贊同，雖然我不正，但身邊同學真的超多美女，媲美網美等級的那種，以前泡在香香女生堆裡好幸福」。



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No.8 彰化

來到彰化除了品嚐肉圓、逛逛鹿港老街，放眼望去還能看到不少漂亮女生！說到彰化最具代表性的美女，就會讓人聯想到最近拿下金鐘獎、金馬獎最佳女主角的「劇場女神」謝盈萱、主持人小潘潘、歌手卓文萱、演員米可白、百萬美食YouTuber千千等人。

網友對於彰化出產美女也分享，「我彰化人，推彰化美女」、「員林啊～正妹的故鄉」、「彰化，真心不騙」、「想到彰化美女就會想到千千」、「小潘潘應該是性感代表」、「千千周圍的空氣都會發光」。

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No.9 嘉義

想到嘉義你會想到哪些在地美女呢？在台灣演藝圈中嘉義美女包含樂天女孩成員陳怡叡（Yuri）、譽有「小林志玲」稱號的女星馮媛甄、台荷混血女星黃小柔、歌手林芯儀、YouTuber米砂等。

也有網友好奇「嘉義市明明這麼多正妹，為何嘉義縣比例很少？」鄉民則指出，「都市比較會打扮」、「朴子市真的正妹超少，太保則都是阿嬤吧？」、「她們只是沒梳妝打扮而已啊，我覺得嘉義的女孩還是很可愛的」、「你在市區看到的正妹也許很多都是從嘉義縣去工作、生活或逛街的」。

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No.10 基隆

基隆以廟口夜市和漁港聞名，不過其實這裡也是許多人公認的美女縣市！基隆最具代表性的美女明星包含女星蔡允潔、演員吳怡霈、主持人錢怡君、演員兼YouTuber陳沐青（陳芊羽）等。

基隆也成為PTT鄉民熱烈討論的美女縣市之一，「基隆八堵美女最多」、「每次去基隆都覺得很賞心悅目」、「基隆一票，我們班花就是基隆人」、「基隆長庚護士妹真的素質品質很優」、「基隆很多高中生真的蠻正的」、「基隆，應該是少日曬和有天然保濕的氣候有關」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月23日至2023年05月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『縣市美女』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統