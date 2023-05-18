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影／繼企鵝妹之後「南韓超辣直播主」Velvet來台灣 鄉民嗨喊：核彈等級

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓直播主Velvet。圖擷自Velvet YT
南韓直播主Velvet。圖擷自Velvet YT

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進），日前到台灣展開徒步環島，吸引大批粉絲關注。然而，另一名南韓直播主「Velvet」也被發現人在台灣，誘人身材在網路上掀起討論。

昨（17）日一名網友在PTT上以「又有大奶韓妹主播來台 台灣是流量密碼嗎？」為題發文，原PO透露自己之前偶爾會看Velvet的直播，並指出她本人現在就在台灣，「是因為台灣斗內的能力是前幾名的關係嗎？剛看600人，大概三分之一是台灣人」。

南韓直播主Velvet。圖擷自Velvet IG
南韓直播主Velvet。圖擷自Velvet IG

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣是ATM」、「謝謝妳來台灣」、「我沒了」、「這超大，核彈等級」、「追很久了」、「她要去西門町的樣子，要來台灣5天」、「看來也掌握了流量密碼」、「她很有名啊，臉也不錯」。

Velvet在YouTube頻道擁有87.3萬位訂閱者，影片內容多為介紹各地景點和生活影片，觀看次數也相當可觀。不過，由於Velvet的身材非常好，許多粉絲都沒辦法專心欣賞影片內容，焦點全都放在她的誘人外貌。Velvet也在Twitch主頁寫道，「我來臺灣了 Taiwan Trip with Tanuki」。

直播主 南韓 Twitch PTT

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