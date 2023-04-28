【一劍浣春秋】AI美女超正點！有朝一日可以取代AV女優？

看AV這麼久，你知道這一行最大的問題是什麼嗎？

答案就是「人」，雖然這一行從全裸監督到現在超過四十年了，雖然有許多大型片商營業額挺嚇人的、雖然去年暑假後有AV新法介法希望這一行更健康更不要存在壓榨女優的非法情事⋯⋯但四十年如一日，AV界最大的問題始終是「人」，然後就像美國職棒大聯盟的球員有一百種不同的受傷方式，AV界也是有各式各樣人的問題，總是讓我們嘆為觀止。

深田詠美的前事務所一堆問題。圖／翻攝自twitter@fukada0318

隨便舉幾個例子吧，比方說擁有業界第一網紅「深田詠美」和最優秀女優「相澤南」的經紀公司44MANAGEMENT就出現各種令人匪夷所思的狀況，約好工作的時候女優沒到，公司的帳戶只剩下6000日幣（不到台幣1400元），後來傳出是經紀人盜領公款掏空公司；還有還有，近期AV界的頭條新聞就是某事務所涉及惡意挖角，想要神不知鬼不覺地把另一家經紀公司最頂尖的女優一次打包帶走，現在經紀人協會已經展開調查，有可能會祭出最嚴厲的處分。

更不說女優了，各種拍片臨時不到、或是不知道為什麼就失聯以及動不動就吵著說薪水太低要跳槽，不要說台灣舉辦的成人博覽會了，就連當天要舉辦活動的女優像美城露露都可以早上說自己出門了下午馬上取消活動，你就知道AV界的狀況真的是層出不窮〜

相澤南的生涯也被經紀公司拖累。圖／翻攝自twitter@minami_aizawa_

那，該怎麼辦呢？

沒辦法解決問題的話，那就把製造問題的人解決掉，既然女優這麼麻煩，經紀人也問題一堆，那麼大家就來研究用AI技術來製作成人片吧ー目前已經有些產業將模特兒以AI繪製的美女取代了，讓大家覺得未來那些網美們將會工作不保。那AV呢？既然AI繪製的美女那麼香，而且又沒有鬧情緒怠工或是其他各種狀況的問題，那為什麼不用AI美女取代AV女優呢？

AI美女現在被認為是AV界的生力軍。圖／翻攝自news-postseven

這不是妄想喔，AV界還真的有人在研究，不過要以AI美女來拍AV有很多問題要克服，首先就是技術問題，比方說一支AV的DVD作品至少要120分鐘長，用AI拍片成本恐怕不比實際找男女優拍片來得便宜；再來，AV不只要色香味俱全，聲音也是很重要的元素，你要怎麼找到最好的配音員，怎麼樣讓聲音與角色的嘴型一致也是課題；還有還有，AV不只要有漂漂亮亮的女優，男優也是重點，有些片子需要用帥哥搭配美女，有些片子要用像噁心的變態老頭，還有些片子要那種沒搞過女人的童子雞⋯⋯AI可以畫出很美的模特兒，但我沒看到有人去畫各式各樣的男優，這些都是想用AI取代AV的人需要好好克服的難關，不然那就只是很精緻的動畫……

美城露露突然取消活動讓人傻眼。圖／翻攝自kawaiikawaii

看起來好像很難是吧？但技術的部分其實都是可以克服的，重點是大家有沒有想看、如果用AI繪製的美女拍AV會不會有人買單？對AV界來說這絕對不是很無聊不值得一提的問題，反而就像是3DAV以及VR剛出來一樣是需要好好關注的議題，它也許會3DAV一樣做沒幾支就被放棄，也或許會像VR片一樣一開始做很爛還被嫌要打馬賽克不會有人看到現在成為片商發片不可或缺的一環⋯總之，這年頭重度AV使用者眾多， AI能不能成為AV的一個選項或許不是最近會成功的事但肯定是重要的課題，就讓我們用自己的雙眼確認吧〜



