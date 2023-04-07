【一劍浣春秋】女優身分一再曝光⋯AV界只能這麼做了！

當決定下海拍A片後，你覺得女優們最怕的是什麼？

是被男優幹到破掉壞掉嗎？當然不是，現在的AV界在新法實施後可是非常溫柔的，女優說不要他們就不幹，而且凡事都有錄影存證，因為這些片商和事務所也怕被女優咬一口，上了社會版那就不好了。

AV女優最怕的事情有兩個，一個是被白嫖拿不到錢，這可能會讓有些朋友覺得匪夷所思，但AV界還真的有經紀公司時間到了付不出薪水，不信你可以去問日向夏及深田詠美所屬的44MANAGEMENT；再來也是最嚴重的就是身分保密問題，雖然現在AV界不用20歲以下的女性演出，只要女優本人同意就可以拍片，但她但大多沒有向家裡報備，所以一旦被父母抓到往往都蠻大條的，很多人只能緊急引退離開這一行⋯⋯

AV女優最怕拿不到薪水，日向夏就在社群上大力幹譙自己的經紀公司。圖／翻攝自kawaiikawaii

但問題是現在社群發達，什麼事情都上網，在日本論壇5CH一堆女優的本名被公開，而且我對過就算字寫錯讀音也是對的，看來AV界保密防諜的功夫做得不太好－－但不能因為很難做就不做，不管是S級妖怪還是A咖B咖甚至是Z咖，所有的女優身分都應該好好保密，而AV界是這麼做的：

首先當然是要先和女優說明會有身分洩露的風險，而且有些時候不是經紀公司做得不好，而是千算萬算不如老天爺一算：比方說椎名空是因為以前的同學翻了畢業紀念冊結果發現了她在當AV女優，白石南則是因為鄰居有個愛看A片的小男生向她家人炫耀說「你女兒身材好好」而被抓到，這真的不是AV界做不好而是小衰神附身。

因為畢業紀念冊，所以椎名空的身分曝光了。圖／翻攝自faleno

再來就是要啟動防衛機制了，首先就是要把女優來個改造野豬妹，髮型、妝感全都翻新，另外打造全新的名字、年齡以及出身地，有必要的話連身高三圍等基本資料也都給假的ー所以皮膚黑一點的女優往往就被設定是沖繩人，白一點的就是來自北之大地北海道，然後年齡永遠沒有對的，甚至有些女優見到人你才知道原來她這麼高或根本沒那麼瘦⋯⋯

白石南是被鄰居出賣被父母抓到。圖／翻攝自amazon

接下來則是要道德勸說改變她們的觀念：首先就是要求女優最好搬出去一個人住，因為拍片的作息和一般上班族截然不同，你一天到晚早出晚歸一定會惹人懷疑的，當無法自圓其說時你就會像相澤南一樣事情敗露；再來就是要選擇宣傳的媒體，如果家人每天都有買報紙看雜誌的習慣，那紙本媒體就不要去，如果家裡有訂衛星電視的話那就去YouTube宣傳就好，當然凡事總有個萬一，像惠理就是媽媽去超商時看到她在AV雜誌上當封面女郎而被抓到的。

惠理因為媽媽看到擺在超商的雜誌而曝光。圖／翻攝自twitter@meguri0504

最後也是最重要的就是「整形」ー對，整形也是女優保密防䜓的手段之一，當然對事務所來說最重要的目的是要女優們至少要有能上鏡頭的水準，但中了還我漂漂拳（當然也有可能是面目全非腳）自然敢大聲地和家人說你看錯了那不是我！

還有還有，一些生活小細節也要注意，比方說AV女優的收入是比一般上班族高的，所以不要花錢如流水，那不只是錢不露白，更是避免被人家懷疑妳做了什麼不可告人的事；還有最好把私人的社群帳號從臉書到推特再到IG通通刪光，以免哪一天喝醉了忘記切換帳號然後文章發出去出事，像翼舞就是忘了刪結果不但本名曝光還被抓到真實年紀比AV設定的大不少實在有夠糗；最後就是和朋友講話千萬小心，正所謂知人知面不知心，你把人家當換帖的怎麼知道人家是不是大嘴巴？飯可亂吃話可不能亂講啊〜

翼舞是因為私人臉書而被抓到真實姓名。圖／翻攝自twitter@tubasa_mai_

看到這邊你就知道為什麼有些女優會指控經紀人對自己洗腦以及切斷人際網絡加軟禁了，因為上述的事情看起來還真的就是這麼回事。只是不管事務所和片商再怎麼做、甚至做到女優反感了還是會有人身分曝光，你就知道現在女優要保守身分有多麼不容易⋯⋯