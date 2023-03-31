【一劍浣春秋】拍AV只是過程？女優退休後能幸福嗎？

不久前，寶生莉莉引退了。

雖然近兩年作品很少，但她始終是影迷關注的焦點，不是因為她有天使的臉孔魔鬼的身材，而是因為她極度不幸：她不只一次在社群上傳自殘的照片，還曾經在直播中吞下大量不明藥物；然後整形除毛搞得自己一身傷，皮膚上留下了大大小小的斑點，後來說要告醫美診所卻沒有下文。最後最悲傷的就是她被約會的對象強暴，寶生莉莉說第一次約會時對嫌犯留下了不錯的印象，想不到第二次就被性侵害了：對方無視寶生莉莉的反抗，以口對口的方式餵酒、在激烈的性行為後中出射精，讓寶生莉莉遭到嚴重的打擊⋯⋯

寶生莉莉宣布引退。圖／翻攝自s-cute

因此她對男性有嚴重的恐懼，一人獨處時會不自覺地有自殘及跳樓的衝動；從以上的敘述就知道寶生莉莉這兩年來過的是什麼日子，所以在她又一次傷害自己後宣布引退後有人是這麼說的：

「恭喜，她解脫了。」

芽森滴時代是她的高峰，一副就是頂級女優的模樣。圖／翻攝自prestige-av

嗯，解脫是真的，但應該不是寶生莉莉解脫，而是簽下她的經紀公司。寶生莉莉不只有著地獄倒楣鬼的壞運氣，與經紀公司之間的關係也始終很緊張，想當初她的起點很高，是業界強權蚊香社（Prestige）的專屬女優，雙方契約結束後她也繼續在其他片商以都會女郎的形象發片，前景看好；但後來更換經紀公司，將藝名從原先的芽森滴改成現在的寶生莉莉後狀況就一直很不理想，片約急速減少、片酬進帳不若想像，再加上與AV男優談戀愛被騙錢讓她的精神狀態迅速崩壞，就算有海外廠商想給她工作機會也被經紀公司婉拒：「以她的精神狀況，恐怕很難完成廠商交代的任務⋯⋯」

這樣的她，引退後能得幸福嗎？

泉麻那退休後成了美妝師。圖／翻攝自twitter@izumana0629

恐怕不容易吧，這兩年AV界很努力地扭轉形象，告訴大家進了AV界好處多多，不只收入遠勝上班族，退役後也能過得不錯：像泉麻那成了美妝師，每天忙碌地在各大攝影棚穿梭替後輩們打理造型，葵玲奈則是成了AV導演，對影像的運用評價更勝前輩；而佳苗琉華則成了編劇，要為大家喜歡的NTR設計更合理也更引人入勝的劇情⋯⋯就算離開AV界也沒關係，業界的文宣會告訴你過去的情色演出絕對不會妨礙你退休後追求幸福，我們也真的看到了篠田步美退休後結婚還在超過四十歲的高齡結婚生子，但，這麼美好幸福的生活是每個退役的女優都能擁有的嗎？

葵玲奈退休後在當AV導演。圖／翻攝自dmm

顯然不是。因為很多女優本來就是因為沒辦法適應上班族生活、又或者是之前就在八大產業討生活，你覺得去AV界轉一圈有可能讓她們生活提升一個層次嗎？那真的是天方夜譚了ー隨便舉幾個例子，曾經來台灣舉辦引退見面會的秋山祥子曾信誓旦旦地說養家的責任已了，不做AV女優後要好好過日子，結果從她先是去陪酒然後在風俗店出勤等待尋芳客上門你就知道退役的女優想要脫離八大產業有多麼不容易。還有還有，自稱「被事務所的壞人騙了」、永遠不想和AV界的人接觸的乃乃果花則是去超商打工一陣子就說自己身體真的不行，在回家調養身體後就說自己一定可以在台灣演藝圈發光發熱，希望有人可以贊助她的學費並且帶她進入演藝圈⋯⋯

退休後在賣肉的秋山祥子。圖／翻攝自dmm

所以看到寶生莉莉宣布引退，我們只能祝福她從此杳無音信，畢竟在這一行沒消息就是好消息，有了消息就通常不是好消息，她已經上了夠多次社會版，離開AV界後，希望她可以平安、健康、快樂〜