【一劍浣春秋】繪麗奈帶動熱潮！日本AV片商想要這三點兼具的華人女優

是誰能夠讓大家忘記三上悠亞？是誰一出道就讓片商官網癱瘓一整天？沒錯，正是片商FALENO STAR史上第一位香港女優，繪麗奈（Erena）！

不豪洨，她的威力連片商也驚訝，不只是讓片商官網癱瘓片子也賣翻天，除了女優繪麗奈自己辦團購，各大賣片平台也湧進大批粉絲詢問買片事宜－－於是大批媒體爭相邀她上節目採訪，不管是18禁還是一般的業者都找她合作代言，搶手的程度好像國際巨星！

繪麗奈現在是華人圈知名度最高的女優。圖／翻攝自faleno

不過話說回來，在受訪時繪麗奈不曉得是說溜嘴，還是覺得講出來也沒關係，她自爆與片商FALENO STAR只簽了兩支作品的合約，而且已經在去年年底消化完畢（就是片子拍完了）；雖然合作的男優如清水健等人都是業界喊水會結凍的強「棒」，不過了解這一行的朋友都知道這樣的合作對片商而言就是做個實驗，有用的話當然很好，沒做起來的話損失也不大⋯⋯

所以，FALENO STAR不是很看好繪麗奈？

也不能這麼說，如果不看好的話是不會用最好的片商來替繪麗奈抬轎（FALENO集團有很多素人片商、STAR是最高規格），也不必找來最有名的男優和她合作，他們就是把資源投下去，想看看來自香港的繪麗奈能不能像「北歐的妖精」Melody Marks一樣在日本立足，既然繪麗奈第一片氣勢如此驚人，那自然是有繼續合作的機會，所以雙方決定在四月的時候會面，運氣好的話就可以確定繪麗奈會有第三甚至第四支與日本AV片商合作的新片〜

北歐妖精MelodyMarks在日本走得很順。圖／翻攝自dmm

不過有一點要請大家注意，那就是前面已經說了，繪麗奈與FALENO STAR的合作就是一場實驗：片商除了是測試繪麗奈有沒有在日本AV界生存下去的能力，也想知道日本影迷對華人圈的女孩有沒有「性」趣？

意思就是日本片商不是像職棒球隊一樣找一兩個厲害的洋炮增加攻擊火力，如果繪麗奈反應好的話，他們是想組成一支外籍兵團全面出擊，不只是香港，台灣，中國大陸，新加坡，馬來西亞，泰國⋯…只要日本影迷想看片商都可以找！

那，日本片商想要什麼樣的女孩？

FALENO想打造一支外籍兵團。圖／翻攝自faleno

首先當然是長相堪用的女優，有點人工不要緊，整到臉都僵了也無所謂，反正現在一堆日本女優也是這個德行，重點是上鏡頭不會太差然後有特色；再來就是身體不要有刺青，這個是AV界的行規，從白石瞳飯島愛淺倉舞一路演到現在三上悠亞都要引退了都一樣，女優最好不要有刺青，因為片商不要影迷覺得她們是8＋9，就算有刺也要在可以用粉底或膠帶遮蓋的範圍內；最後，想去日本拍片的女優最好沒有在什麼平台或傳媒演出有實際性行為的作品，一來那是神秘感和新鮮感的問題，日本AV界可不是什麼都不在乎的大聯盟會把大谷翔平當新人看，對他們來拍過作品就失去新鮮感和神秘感了；二來也是最重要的，因為在華人圈不管什麼平台或傳媒拍的都是無碼作品，你鮑鮑全都露了，上了馬賽克還會有人想看嗎？

雖然華人圈有很多知名女優，但日本AV界希望的是沒有拍過無碼的新人（圖為蘇暢）。圖／翻攝自twitter＠woshisuchang

對，就這三個條件，乍看很容易，但仔細想想就知道其實不容易，尤其是現在的日本AV界又付不起天價的片酬，繪麗奈真是天時地利人和三者兼具才有一個香江洋助人，會不會再有第二或是第三位的繪麗奈呢？我個人是覺得恐怕還要等很久⋯⋯