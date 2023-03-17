日性感女優應援經典賽！抬手驚見「無罩」好身材 球迷露事業線吸睛

世界棒球經典賽第2場8強賽毫無意外，日本隊16日在東京巨蛋爆滿4萬多名球迷面前，以9：3擊敗義大利，成為第二支闖進4強球隊，成為2006年首屆經典賽起，唯一連5屆晉級4強球隊。該場比賽吸引4.1萬名球迷近場應援，AV女優葵司（葵つかさ）也到場支持，另外還有一名爆乳女球迷引發熱議。

日本贏球大功臣讀賣巨人隊26歲重砲岡本和真，3局下轟出3分砲、5局下追加兩分打點二壘打，包辦5分打點，全場4次打擊都上壘。

「二刀流」大谷翔平先發4.2局被揮出4支安打，投出5次三振，3次保送包括兩次觸身球，失2分奪下經典賽第二勝；此外，他以指定打者身分打滿全場，4打數1安打，被三振、保送各1次，跑回兩分，打擊率4成38。

該場比賽吸引4.1萬人近場應援，葵司也在IG放上一張球場照，她身穿排扣白色短版上衣，由於舉手擺姿勢，造成胸口扣子稍微開啟，意外露出沒有穿胸罩的模樣，讓粉絲開心直呼「好漂亮」。

葵司也在限時動態中貼出影片及照片，包括在球場的自拍影片、Hashtag擊出3分砲的岡本和真「超棒的」、拍攝大谷翔平並標註其帳號，附上一朵玫瑰花圖案。

AV女優葵司（葵つかさ）限時動態大讚日本隊。圖擷自IG

另外一名日本女球迷在推特帳號@yuppechan1221分享在東京巨蛋的三張照片，其中兩張身穿日本隊球衣，不過沒有扣上最上方的三顆扣子，露出惹火身材，另一張則是外套未拉拉鍊，大方露出CK胸罩，展示傲人身材，大讚「日本武士最棒了」。