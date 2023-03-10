【一劍浣春秋】AV界變了！熟女片商和凌辱片商都屈服在這股浪潮之下

AV作品那麼多，你最喜歡哪一種？

現在已經不是AV界賺到第一桶金的上個世紀九十年代，只要女優長得正身材辣就可以成為Super Star，相反地，在女優愈來愈多、銷售逐年下滑的現在，片商都是想盡辦法做好市調，鎖定目標族群，拍他們想看的片子，不然作品拍得再好沒人買也是白搭。

S1是偶像片商的代表。 圖／翻攝自s1s1s1

所以提到S1和SOD Star大家就知道是偶像片商，講到Madonna和溜池五郎那喜歡人妻輕熟女的粉絲就硬起來了，提到Attackers你就知道女優要被凌辱了，然後看到Baby Entertainmet那重口味的影迷就熱血沸騰⋯⋯這就是現在的AV界，大家各自鎖定各自的市場，就連男女優也都被畫分到各自擅長的領域，有些人就是抖S要把對手虐得吱吱叫，有些人就是抖M只要導演一喊開麥拉就準備唉唉叫〜

但，最近業界的風氣變了！

武田大樹是少數不受衝擊的業界主力男優。 圖／翻攝自s1s1s1

變得怎樣？簡單說，中了我愛一條柴看到棒狀物就發騷的痴女愈來愈受到歡迎，也讓那些弱雞的M男優逐漸成為主流ー雖然澤野大夢還是到處亂幹、雖然武田大樹還是把出差的同事丟到床上整晚搞個不停，雖然吉村卓還是繼續用噁心的表情要女優吃他口水，但現在年輕一輩的男優為了生存幾乎個個都抖M，像「小梅」這位會去拍Gay片的男優甚至還直接穿起女優拍起偽娘片了……

M男風潮興起，小梅還得男扮女裝。 圖／翻攝自honnaka

而且不只男優開始變抖M，更重要的片商也針對這股M男的風潮做出改變：像前面有提到Attackers，過去提到這家片商大概就兩種作品，一種是像「在丈夫面前被侵犯」或「女教師玩具化計畫」這種凌辱片，不只要讓女優感受到肉體的疼痛，更重要的是心理層面的凌辱，要讓她們從此喪失反抗意志成為任人玩弄的性玩具；另一種就是單純的解禁了，不管是要女優吃下巧克力棒的黑人解禁、或者是走後門讓小菊花盛開的肛交演出這家片商都沒在客氣的。

史上最狂痴女作品，二宮光玩得開心。 圖／翻攝自attackers

所以這家片商別號女優鬼見愁，但詭異的事來了，最近Attakcers成立新團隊「誘女」，雖然一樣是拍劇情片，但口味整個大翻轉，不再把女優虐得哇哇叫，而是要成為男優的惡夢－－拿二宮光這支「有史以來最狂最痴作品」來說好了，雖然她本人是個小辣椒，但只要作品開機她就只能楚楚可憐，但現在不一樣了，「誘女」的出現讓她上街把粗大長的男優「富蘭克林熱狗林」拎回家當男寵，高興的時候就叫他過來抓住命根子玩兩下，心情不好就直接撲倒搞得他蛋蛋萎縮⋯⋯

痴女特化小組Achijo成立，女優個個變狠辣。 圖／翻攝自madonna-av

這就是「誘女」，想必二宮光玩得很開心。無獨有偶地，另一家熟女片商Madonna也成立了ACHIJO小組，要每個女優都學會「痴女特化」的功夫，為此這家以前專門讓女優扮演人妻被NTR或是被老闆被老公的上司以及逃獄犯強占的片商不只一口氣找來市場上最為肉食女優組成四大天王，甚至直接把業界的最強美尻、也是痴女流始組之一的「篠田優」占為己有框下來當專屬女優，可見這片商對痴女和M男的組合信心爆表〜

為了痴女特化小組，Madonna框下篠田優。 圖／翻攝自madonna-av

也因為痴女和M男大受歡迎，所以專門走這路線的導演像是さもあり（Samoari）以及真咲南朋現在都是炙手可熱片約不斷，只是看在咱們這些一路看著日本AV界成長茁壯的熱血男兒總是不免惆悵，日本的影迷是怎樣？不是熱血硬派大男人主義？怎麼現在個個都欠女人教訓！